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寵物美容世界大賽 台灣代表隊赴韓也要爭冠

2024/11/25 13:38（11/25 15:06 更新）
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世界畜犬聯盟寵物美容世界大賽將在韓國舉行，台灣畜犬協會（KCT）、農業部動物保護司25日舉辦「台灣萌寵接軌國際」記者會，授旗給台灣代表隊。中央社記者楊淑閔攝 113年11月25日
世界畜犬聯盟寵物美容世界大賽將在韓國舉行，台灣畜犬協會（KCT）、農業部動物保護司25日舉辦「台灣萌寵接軌國際」記者會，授旗給台灣代表隊。中央社記者楊淑閔攝 113年11月25日
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（中央社記者楊淑閔台北25日電）世界畜犬聯盟寵物美容世界大賽將在韓國舉行，農業部動物保護司及台灣畜犬協會今天為代表隊授旗，期盼超越去年亞軍的佳績，拿下第1。

台灣畜犬協會（KCT）理事長薛瑞銘、農業部動物保護司長江文全在「台灣萌寵接軌國際」記者會上，授旗予代表隊，計有美容師選手5名，12月5日將前往韓國參加世界畜犬聯盟（FCI）寵物美容世界大賽。

江文全說，很開心全國都在歡慶2024棒球12強台灣稱冠之際，台灣再有代表隊出國比賽，期待能有佳績。

薛瑞銘說，去年在高雄舉辦第1屆，台灣拿到亞軍，期望今年能拿第1。

薛瑞銘表示，KCT成立約35年，具備辦理寵物美容技能檢定經驗，所參加的FCI有98國參加，每個國家僅能有1個協會參與FCI，彼此間在犬種（美姿美儀）比賽、美容技術檢定上互相認可；美容方面，亞洲以日本最強，經其經驗指導後台灣蓬勃發展起來，這次代表隊的選手都是精英，具備10年以上的歷練。

江文全說，這5名選手都是強棒，因為KCT的美容師資格檢定分成示範級、教師級及A、B、C級，通過檢定後各有歷練時間要求，有的級別檢定通過率並低於3成。

薛瑞銘補充，示範級本來有6名，最近召開美容會議再通過2名，全國也僅8名；KCT每年度舉辦3場美容師資格檢定，每年最少1300到1500名參加，迄今應已有數萬名。

江文全強調，現在每年寵物美容約新台幣100億元，僅次於寵物食品、寵物醫療；勞動部也有針對寵物美容開辦丙級技術士的證照認可，產、官雙邊機制可提供飼主較明確的消費選擇。（編輯：管中維）1131125

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江文全
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