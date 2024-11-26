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遠洋漁船3船員遭欠薪滯留案 漁業署助返國結清

2024/11/26 13:46
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（中央社記者楊淑閔台北26日電）針對遠洋漁船有3名印尼籍船員被欠薪，滯留在模里西斯；漁業署今天表示，經多方管道協調，已協助3名船員依意願在20日返回印尼，22日、25日並已結清薪資。

漁業署發布資訊指出，針對有民間團體反映遠洋漁船有3名印尼籍船員被欠薪，且人滯留在模里西斯，已經完成上述處理。

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漁業署指出，處理本案期間，因模里西斯政府要求在港漁船須至少3名人員顧船，但是船主無力安排其他船員接替，經多方協調後，模里西斯同意由當地代理商另外安排人員顧船，讓3名滯留船員先行返回印尼，並已由台灣仲介先行墊付結清3名船員薪資。

漁業署補充，此案在112年7月3日就已經取得駐模里西斯專員通報，調查發現共11名船員遭欠薪；除已依照遠洋漁業條例下相關辦法規定對船主開罰新台幣25萬元，並以涉違反人口販運防制法移送台灣屏東地方檢察署偵辦；之前也已協助另外8名船員結清薪資、返國。（編輯：李亨山）1131126

#漁業署
#模里西斯
#印尼
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