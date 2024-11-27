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新年生肖郵票12/2發行 紫蛇、白蛇2圖案

2024/11/27 10:42
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（中央社記者汪淑芬台北27日電）中華郵政公司迎接新年，將於12月2日發行生肖「蛇」郵票，有紫蛇與白蛇兩種圖案。

中華郵政今天發布新聞稿，迎接新年來臨，以新年生肖「蛇」為題材，12月2日發行「新年郵票（113年版）」1套2枚及小全張1張，圖案以「蛇化龍形慶新春」為設計概念，郵票面值分別為新台幣6元及13元、小全張面值15元。

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中華郵政介紹，面值6元的生肖郵票，圖案為祥瑞尊貴的紫蛇，寓意靈動非凡，脫穎而出；面值13元的圖案為圓渾遒勁的白蛇，寓意幸運吉祥，神聖富貴；面值15元小全張也是紫蛇圖案，寓意蛇年富貴，繁花盛開，象徵新年繁華昌盛，年年豐收吉祥。

配合郵票發行，中華郵政特印製首日封、貼票卡、護票卡及活頁集郵卡各1批，提前於11月28日發售，另製作預銷首日戳低值封、套票封及小全張封，於郵票發行當天銷售，民眾可至全國各地郵局、郵政博物館或至「i集郵」（https://stamp.post.gov.tw）選購。（編輯：李亨山）1131127

#中華郵政公司
#郵局
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