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三義木雕館攜手雲科大 AI監聽藝品揪蛀蟲

2024/11/27 16:38（11/27 17:06 更新）
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苗栗三義木雕博物館與國立雲林科技大學智慧辨識產業服務研究中心合作，引入低氧除蟲、AI木雕蟲聲自動檢測、蟲蛀洞智慧等技術，精準守護木雕藏品，27日舉行成果發表。（苗栗縣政府文化觀光局提供）中央社記者管瑞平傳真 113年11月27日
苗栗三義木雕博物館與國立雲林科技大學智慧辨識產業服務研究中心合作，引入低氧除蟲、AI木雕蟲聲自動檢測、蟲蛀洞智慧等技術，精準守護木雕藏品，27日舉行成果發表。（苗栗縣政府文化觀光局提供）中央社記者管瑞平傳真 113年11月27日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣27日電）苗栗三義木雕博物館推動藏品保存維護計畫，與國立雲林科技大學智慧辨識產業服務研究中心合作，引入低氧除蟲、AI木雕蟲聲自動檢測、蟲蛀洞智慧等技術，有助守護木雕藏品。

苗栗縣政府文化觀光局表示，目前三義木雕博物館藏品約1300件，面對人力短缺的挑戰，藏品維護壓力與日俱增，以往部分木雕創作僅賴目測檢視，當發現蛀蟲問題時，以加熱煙燻方式除蟲；透過113年「三義木雕博物館藏品保存維護計畫」與雲科大團隊合作，導入AI科技，可更精準、有效率地協助木雕藝品脫離蟲蟲危機。

文觀局今天在三義木雕館舉辦成果發表，由雲科大教授張傳育團隊領導開發的「AI木雕蟲聲自動檢測技術」，精確監聽木材內部微弱的蛀蟲聲音，無需破壞文物即可快速檢測出蛀蟲類型。

這項AI系統可在1秒內辨別出天牛幼蟲、蠹蟲和白蟻等常見蛀蟲，結合文化資產維護系除蟲團隊的「自動低氧除蟲技術」，可更精準提高木雕品除蟲效率、降低蛀蟲的危害。

張傳育指出，當初為建立蛀蟲聲音的資料庫，到木材行找了多種蛀蟲帶回學校飼養，未料連養蟲的壓克力箱也被蛀蟲啃蝕，後來改用玻璃水族箱養了近半年，收錄十多萬筆的資料庫，以大數據開發出蛀蟲辨別系統。

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此外，雲科大教授洪崇文團隊引入「蟲蛀洞智慧監測」，採用低成本的邊緣運算技術實現即時監測，並在文物端直接完成判斷。該系統每天自動拍攝並篩選出藏品上的蛀洞變化，及早發出警示，確保藏品免受蟲害威脅，同時也降低人工成本，提升文物維護效率，減輕文資人員的工作壓力。

文觀局表示，此次引入的AI精準除蟲技術為文化資產保護提供前所未有的精密守護，也為未來文物管理開創新方向，未來三義木雕博物館將繼續深化技術應用，期待能將相關科技模式推廣到更多展館，以提升文物保護。（編輯：陳清芳）1131127

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