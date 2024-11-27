三義木雕館攜手雲科大 AI監聽藝品揪蛀蟲

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（中央社記者管瑞平苗栗縣27日電）苗栗三義木雕博物館推動藏品保存維護計畫，與國立雲林科技大學智慧辨識產業服務研究中心合作，引入低氧除蟲、AI木雕蟲聲自動檢測、蟲蛀洞智慧等技術，有助守護木雕藏品。

苗栗縣政府文化觀光局表示，目前三義木雕博物館藏品約1300件，面對人力短缺的挑戰，藏品維護壓力與日俱增，以往部分木雕創作僅賴目測檢視，當發現蛀蟲問題時，以加熱煙燻方式除蟲；透過113年「三義木雕博物館藏品保存維護計畫」與雲科大團隊合作，導入AI科技，可更精準、有效率地協助木雕藝品脫離蟲蟲危機。

文觀局今天在三義木雕館舉辦成果發表，由雲科大教授張傳育團隊領導開發的「AI木雕蟲聲自動檢測技術」，精確監聽木材內部微弱的蛀蟲聲音，無需破壞文物即可快速檢測出蛀蟲類型。

這項AI系統可在1秒內辨別出天牛幼蟲、蠹蟲和白蟻等常見蛀蟲，結合文化資產維護系除蟲團隊的「自動低氧除蟲技術」，可更精準提高木雕品除蟲效率、降低蛀蟲的危害。

張傳育指出，當初為建立蛀蟲聲音的資料庫，到木材行找了多種蛀蟲帶回學校飼養，未料連養蟲的壓克力箱也被蛀蟲啃蝕，後來改用玻璃水族箱養了近半年，收錄十多萬筆的資料庫，以大數據開發出蛀蟲辨別系統。

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此外，雲科大教授洪崇文團隊引入「蟲蛀洞智慧監測」，採用低成本的邊緣運算技術實現即時監測，並在文物端直接完成判斷。該系統每天自動拍攝並篩選出藏品上的蛀洞變化，及早發出警示，確保藏品免受蟲害威脅，同時也降低人工成本，提升文物維護效率，減輕文資人員的工作壓力。

文觀局表示，此次引入的AI精準除蟲技術為文化資產保護提供前所未有的精密守護，也為未來文物管理開創新方向，未來三義木雕博物館將繼續深化技術應用，期待能將相關科技模式推廣到更多展館，以提升文物保護。（編輯：陳清芳）1131127