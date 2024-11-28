南橫埡口平台至向陽路段風災搶修 29日起恢復一般管制

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（中央社記者盧太城台東縣28日電）因「凱米」、「山陀兒」等颱風連續侵襲，造成南橫公路埡口平台至向陽路段多處坍方及地基流失，交通受阻，經公路局關山工務段搶修，29日起恢復一般管制。

公路局關山工務段長林進芳今天告訴中央社記者，因颱風「凱米」、「山陀兒」及「康芮」接續侵襲，造成台20臨105線（南橫公路）38.8K（公里）雪峰便道土石坍方及39.6K路段路基流失而交通受阻。

他指出，相關災情經關山工務段積極趕工修復，預定於29日上午7時開放南橫公路埡口平台至向陽路段，恢復一般管制通行。

林進芳表示，22日上午7時起已開放梅山口至埡口平台路段（台20臨105線0k~37k），並持續進行修復工程施工管制，經現場施工進度滾動檢討將自29日上午7時起再開放埡口平台至向陽路段（台20臨105線0k至44k）並恢復一般管制通行，請用路人配合現場保全人員指揮，以維此路段交通順暢。

他指出，屆時梅山至向陽路段一般管制為每星期2及星期4管制不開放，其餘時段開放時間為每日上午7時至下午2時，下午5時前須離開這段管制路段。

關山工務段提醒有意上山遊客事先查詢道路管制時間與山區路況，若下雨有濃霧現象影響行車視距，用路人上山前務必評估氣候狀況，若遇下雨或濃霧天候盡量避免上山。（編輯：戴光育）1131128