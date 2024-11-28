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華航認養穿山甲 新生寶寶取名梅寶參加評選

2024/11/28 15:47（11/28 15:56 更新）
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中華航空首次與台北市立動物園合作認養穿山甲，並參加剛出生的穿山甲命名評選，將穿山甲寶寶取名「梅寶」，盼能像梅花般堅韌。（華航提供）中央社記者汪淑芬傳真 113年11月28日
中華航空首次與台北市立動物園合作認養穿山甲，並參加剛出生的穿山甲命名評選，將穿山甲寶寶取名「梅寶」，盼能像梅花般堅韌。（華航提供）中央社記者汪淑芬傳真 113年11月28日
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（中央社記者汪淑芬台北28日電）中華航空首次與台北市立動物園合作認養穿山甲，並參加剛出生的穿山甲命名評選，將穿山甲寶寶取名「梅寶」，盼能像梅花般堅韌，呼籲國人能將瀕臨絕種的穿山甲視為寶。

華航發布新聞稿，結合集團力量支持生態保育計畫，華信航空與台北市立動物園常年推動「金門栗喉蜂虎棄蛋孵育研究計畫」，今年華航首次與台北市立動物園合作，認養穿山甲，以實際行動支持生態保育。

華航今天舉辦公益活動，邀請桃園百吉國小師生免費參觀台北市立動物園。

華航指出，台北市立動物園照養穿山甲不遺餘力，與歐洲共同推動穿山甲保育計畫；2022年園內的雄性穿山甲「果寶」和雌性「潤喉糖」遠渡重洋到捷克布拉格擔任動保大使，讓歐洲民眾有機會認識這個珍稀物種。

今年10月底，台北市立動物園的穿山甲「穿莓」生了一隻天蠍寶寶，目前台北市立動物園正舉辦命名活動，12月8日中午12時前，民眾都可上官網參加票選。

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華航也參與命名活動，為穿山甲寶寶取名「梅寶」參加評選，寓意為希望常面對生存威脅的小穿山甲能像梅花一樣堅韌，呼籲國人能將瀕臨絕種的穿山甲視為寶，繼續繁衍。

穿山甲生活在低海拔山區，個性低調、溫馴又膽小，但因人們誤迷信其鱗甲有治療奇效，穿山甲成為全球最常被走私買賣的哺乳類動物，現今數量急遽減少，被國際自然保育聯盟列為面臨即將絕滅的「極度瀕危」生物。（編輯：李亨山）1131128

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