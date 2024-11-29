國際學生創意設計賽 台藝大譜更生人心境獲大獎

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（中央社記者陳至中台北29日電）2024台灣國際學生創意設計大賽今天頒獎，台灣藝術大學團隊的動畫作品「黥」，敘述更生人重返社會的心情和掙扎，在64國、近2萬件作品中脫穎而出，獲得年度大獎。

今年度的台灣國際學生創意設計大賽（TISDC）共有64國、多達1萬9667件作品參賽，經評選後共有43件作品獲獎，今天在台北舉辦頒獎典禮。

台藝大學生沈珮婷、李家意、黃子芳、陳宇韜、羅乙涓的作品「黥」（BLOT）獲得最高榮譽的年度大獎，故事講述一名男子，年少時因偷竊入獄，出獄想融入社會，「更生人」的標籤卻像是臉上難以去除的污點，帶來種種障礙和異樣眼光。

提出故事構想的陳宇韜表示，靈感來自一次與祖母的相處中，發現祖母忘記了他的名字，頓時感到一部分的自己遭到遺忘。他從中反思每個人都需要他人的認同，再結合「更生人」的角色，探討被社會遺忘、尋回自我的歷程。

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「黥」中有許多街景取材於新北市板橋浮洲地區，包括鐵門窗、綠色郵筒、春聯和老舊公寓等，充滿濃濃的台式風情。團隊為了讓3D動畫更為擬真，在貼圖材質上也花了很大的功夫，大概花了1年的時間在調整材質紋理。

教育部次長葉丙成致詞時，鼓勵青年學子透過設計和發明改善生活。他以科學家發現一種導熱特別好的材質為例，用來做砧板，可讓肉類迅速解凍；用作冰淇淋的挖勺，也能傳遞手溫，讓結凍的冰淇淋更容易挖起來。而要能發展出各種應用方法，關鍵在於對生活大小事物的好奇心。（編輯：陳政偉）1131129