瓜地馬拉留台獎學金生回娘家 齊為台灣棒球奪冠慶賀

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（中央社記者李登文瓜地馬拉市29日專電）駐瓜地馬拉大使館邀請近百位留學台灣的獎學金生，參加1年1度的交流晚會。今年也是獎學金計畫20周年，現場氣氛宛如「回娘家」。

雖然已經離開台灣多年，但瓜國獎學金留學生不只能用流利的中文互動，對台灣的生活更是念念不忘，也會關注台灣發生的大小事。尤其是世界12強棒球賽中，台灣隊勇奪冠軍，精采的表現更讓他們與有榮焉，在會上頻頻歡呼，為台灣隊喝采。

台灣政府自2004年起，提供邦交國優秀學生的獎學金留台，除了各大專院校外，包括外交遠朋班，淡江數位專班，軍職交流班以及各類別短期職訓學員等，迄今已經有超過500名瓜地馬拉學生受惠。每年也在駐瓜國大使館的邀請下，共同參加活動，聯繫情誼。

而這些留台獎學金生，學成回國後也多在瓜國政府和各重要領域嶄露頭角。例如瓜地馬拉外交部次長拉米雷斯（Maria Luisa Ramirez），外交部領事及移民副總司長伯拉優（Telma Borrayo），瓜國總統府計畫規劃局處長曼德斯（Nelson Mendez）等，都曾在台灣就學。

此外，在瓜國軍方有許多擔任重要職務的高階軍官，也曾在遠朋班就讀，和台灣軍方關係深厚。獎學金計畫不只加深台瓜兩國交流，更強化瓜國政府內部友台的力量。還有與會人士，特別在西裝領子別上國旗徽章，代表對台灣的支持。

瓜地馬拉外交部次長拉米雷斯，在會上不只分享在台灣留學的經驗，感謝台灣提供珍貴的教育資源，幫助瓜國青年增加學術交流的機會，更樂見台瓜2國在培育人才和教育推動上持續合作。

在台灣留學5年，就讀政大企業管理系的Oxi Lidia，身為馬雅原住民的她有個中文名字「歐麗雅」。對於台灣印象最深刻，就是安全的環境和濃厚的人情味，「讓我覺得台灣就像是自己的國家」。現在服務於教育機構的歐麗雅說，她常常和朋友分享台灣人守信用重承諾的態度「說得到就一定做得到」。

同樣也在台灣就讀企管系的古柔倩（Karen Castellanos），不只愛上台灣，回瓜地馬拉後也選擇在台灣人的公司服務。她最開心的，是在台灣交到一群情同姊妹的好同學。如果有機會回台灣，台灣美食讓她念念不忘「一定要吃火鍋和炒飯」。

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在台灣空軍官校就讀，現為瓜國空軍少尉的杜伯易（Aldo Dubois）認為，「台灣是世界上最安全的地方」，即使很晚走在路上也不會有危險。笑容靦腆的他還透露，自己在台灣交了女朋友，而且「台灣的女生比瓜地馬拉女生可愛」。

駐瓜地馬拉大使張俊菲說，教育是國家發展的根本，台灣非常樂意分享自身的經驗。她強調，台灣獎學金不只幫助友邦培育人才，也提供他們在經濟社會上發展的動力，更搭起台灣和瓜地馬拉友誼的橋樑。（編輯：陳承功）1131130

瓜地馬拉留台獎學金生回娘家活動，學生不只能用流利的中文互動，也會注台灣發生的大小事。交流會上有來自各行各業，在政府和民間發展有成的留學生，有與會人士特別在西裝領子別上青天白日滿地紅的國旗徽章，代表對台灣的支持。中央社記者李登文瓜地馬拉市攝 113年11月30日