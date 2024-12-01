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武嶺假日狂塞車 南投警凌晨4時就啟動交通疏導

2024/12/1 17:57（12/1 18:41 更新）
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合歡山武嶺每逢假日，凌晨就塞車，為改善交通問題，南投縣警察局仁愛分局11月30日起將假日勤務提早至凌晨4時，員警透過燈號管控等方式疏導車流。（警方提供）中央社記者鄭維真傳真 113年12月1日
合歡山武嶺每逢假日，凌晨就塞車，為改善交通問題，南投縣警察局仁愛分局11月30日起將假日勤務提早至凌晨4時，員警透過燈號管控等方式疏導車流。（警方提供）中央社記者鄭維真傳真 113年12月1日
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（中央社記者鄭維真南投1日電）合歡山武嶺每逢假日，凌晨就塞車，南投縣警察局仁愛分局昨天起將假日勤務提早，凌晨4時即啟動交通疏導；今天卻因有乙類大客車載客上山無法會車，龐大車流塞近1小時才疏散。

武嶺為台灣公路海拔最高點，吸引眾多民眾前往看日出、車聚等，但因車輛太多，加上部分路段路幅較小，還有遊客貪圖方便違規停車，常造成塞車，被網友形容為大型停車場或武嶺早市。

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仁愛分局告訴中央社記者，過去假日從清晨5時執行交通疏導勤務，到場時已有部分違停車輛，有些一停就是2、3個小時；為改善武嶺交通問題，11月30日起將假日勤務提早至4時，由員警到窄口路段疏導交通，並驅離違停車輛，首日即開出6張違停罰單。

警方表示，今天有1輛乙類大客車載遊客上山看日出，於窄口路段無法會車，導致大塞車，員警以燈號管控等方式，將近1小時才疏導完畢。（編輯：陳仁華）1131201

#南投縣警察局仁愛分局
#武嶺
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