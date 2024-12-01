醫推廣嬰兒提籃護乘車安全 免費租借服務為期1年

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（中央社記者陳婕翎台北1日電）根據衛福部「6歲以下兒童死亡原因回溯分析結果報告」，因交通事故死亡共16人，其中6人未坐汽車安全座椅。周產期醫學會建議6個月以下嬰兒乘車坐嬰兒提籃，是確保安全選項之一。

衛生福利部今年公布的「6歲以下兒童死亡原因回溯分析結果報告─111-112年回溯個案」顯示，在高度可預防性122名個案中，79人是事故傷害，其中16人屬於交通事故，最多與未坐汽車安全座椅車禍有關，多達6人，占交通事故死因近半數，年齡分布為出生滿月至5歲。

這次回溯個案與未坐汽車安全座椅交通事故年齡最小的是出生1個月女嬰，女嬰父親酒駕與其他車輛發生糾紛、駕車逃走，行經橋下涵洞，因光線較暗，迎面撞上對向來車。女嬰母親抱著女嬰坐在副駕駛座，沒有繫安全帶，女嬰飛出車外，導致創傷性出血蜘蛛網膜下腔出血，隔天死亡。

台灣周產期醫學會今天啟動嬰兒提籃推廣計畫，理事長詹德富接受媒體訪問時表示，台灣111年起規定2歲以下的嬰幼兒乘車應使用後向式安全座椅，但許多人對新生兒行動安全的風險意識仍不足，透過與業者合作，提供為期1年免費嬰兒提籃租借服務，盼加速正確觀念推展及落地。

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台大醫院婦產部主治醫師林芯伃表示，新生兒很脆弱，尤其頸椎和頭部都需要能有效固定的護具，寶寶出生之後，沒有了子宮的保護以後，使用符合安全標準的提籃移動新生兒是很重要的，如同大人乘車需要繫安全帶，如果只是媽媽以揹巾抱著，遇到突發事故，寶寶可能會飛出去。

開業婦幼診所婦產科主治醫師呂泓逸說，在新生兒出生後至6個月大階段，使用嬰兒提籃等安全設備是必要的，「在這種意外發生的時候，這是多一層的保護」，根據過去統計，有使用安全座椅或嬰兒提籃，在發生交通意外的時候，寶寶傷亡率會大幅降低7成以上。（編輯：管中維）1131201