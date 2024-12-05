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聶光炎手稿特展台大登場 見證台灣劇場發展軌跡

2024/12/5 14:40（12/5 15:11 更新）
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台灣大學圖書館自即日起至2025年1月15日舉行「聶光炎先生手稿資料特展：劇場幕後的迷人小旅行」，展示劇場設計師聶光炎捐贈的設計資料、文圖手稿、舞台模型等，邀請大家一同認識聶光炎的劇場美學。（台大提供）中央社記者許秩維傳真 113年12月5日
台灣大學圖書館自即日起至2025年1月15日舉行「聶光炎先生手稿資料特展：劇場幕後的迷人小旅行」，展示劇場設計師聶光炎捐贈的設計資料、文圖手稿、舞台模型等，邀請大家一同認識聶光炎的劇場美學。（台大提供）中央社記者許秩維傳真 113年12月5日
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（中央社記者許秩維台北5日電）台大圖書館今天起舉行「聶光炎先生手稿資料特展：劇場幕後的迷人小旅行」，展示知名劇場設計師聶光炎捐贈的設計資料、文圖手稿、舞台模型等，見證台灣劇場發展的軌跡。

台灣大學今天發布新聞稿指出，聶光炎出生於1933年，曾到夏威夷大學東西中心修習劇場藝術與實務，學成歸國後，投入台灣現代劇場的開拓；在一甲子的劇場生涯中，聶光炎設計超過160個作品，他的設計工作記錄也象徵台灣在表演藝術舞台設計與技術的發展軌跡。

聶光炎除了為「青年劇展」、「世界劇展」等熱門競演設計，芭蕾、現代舞團、交響樂團歌劇等也邀他出手，他曾為雲門舞集、雅音、蘭陵、表坊、果陀、屏風、新象等演出團體打造舞台視覺面貌，連京劇、崑曲、南管、歌仔戲等傳統劇種，也不約而同請他籌劃東西合璧的現代風景。

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台灣大學副校長廖婉君表示，透過聶光炎的設計過程，可看到台灣表演藝術逐步邁向成熟的樣貌，他的手稿資料不僅是個人的創作記錄，更是台灣劇場發展的重要見證。

策展人汪其楣提到，聶光炎的作品是台灣表演藝術發展中至為重要且精彩的一塊，在2020年底，聶光炎終於首肯把設計資料和文圖手稿交給台大圖書館收集典藏，總計19個紙箱、73大袋的文件、1大箱圖捲、4籃模型及畫框等，包含從手繪一路進展到使用電腦做設計的經歷，幾乎等於台灣技術劇場的演進歷程。（編輯：李亨山）1131205

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