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AI辨識黑面琵鷺 中華電推動生物多樣性保育

2024/12/10 15:22（12/10 16:01 更新）
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中華電信10日舉行「AI智慧科技．生物多樣永續」年度記者會，董事長簡志誠（前）展示運用資通訊技術推動生態保育的成果與未來藍圖。中央社記者吳家豪攝 113年12月10日
中華電信10日舉行「AI智慧科技．生物多樣永續」年度記者會，董事長簡志誠（前）展示運用資通訊技術推動生態保育的成果與未來藍圖。中央社記者吳家豪攝 113年12月10日
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（中央社記者吳家豪台北10日電）中華電信董事長簡志誠今天表示，今年定位為中華電信生物多樣性推動元年，制訂生物多樣性長期保育路徑，將運用人工智慧（AI）等科技，及早達到目標，已推出全台首創的黑面琵鷺AI智慧監測系統，能即時辨識黑面琵鷺族群數量，節省志工人力。

中華電信今天舉行「AI智慧科技˙生物多樣永續」年度記者會，展示運用資通訊技術推動生態保育的成果與未來藍圖。

簡志誠指出，中華電信積極響應昆明-蒙特婁全球生物多樣性框架（GBF），期望藉此達成2030年「扭轉生物多樣性流失」的里程碑，展望2050年「人與自然和諧共存」的願景。

他說，今年定位為中華電信生物多樣性推動元年，從「減緩自然損失」及「促進自然正向」2大核心出發，以科學化自然評估、不毀林、接軌自然正向倡議及自然正向主流化4大目標，規劃對應的策略。

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中華電信推出全台首創「黑面琵鷺AI智慧監測系統」，結合5G高速傳輸網路與AI辨識演算法，能即時辨識黑面琵鷺族群數量，節省保育志工人力，並結合電子圍籬技術監測棲地環境，可第一時間通報外擾入侵，保障鳥類繁殖安全。

此外，中華電信自2022年起與林業署合作，推動8年15萬棵植樹造林計畫，至今已在全台種下超過4萬棵樹。今年中華電信與農業部林業及自然保育署、地方協會等單位合作啟動新計畫，透過專業技術進行竹林的撫育與管理，涵蓋面積達33.756公頃，推動桂竹林更新及生產。（編輯：張均懋）1131210

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簡志誠
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