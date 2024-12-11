本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
韓聯社：前國防部長金龍顯拘留所內企圖輕生
首頁 / 生活

新北秀峰高中、暨大附中推廣閱讀 獲選績優圖書館

2024/12/11 11:06
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北11日電）教育部評選113年度績優圖書館，由新北市立秀峰高中、國立暨南大學附中獲選，兩校都把圖書館當作核心，結合校內外資源推廣閱讀教育，營造充滿書香的校園環境。

教育部今天透過新聞稿揭曉113年全國高級中等學校績優圖書館及推動閱讀優秀教師評選結果。秀峰高中透過各科教師跨領域共同備課，把閱讀從圖書館延伸到各式課程中，帶領全校學生踏入圖書館，學會運用館內各種資源。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

暨大附中圖書館則善用志工及社會資源，推廣館內各項活動，不斷推陳出新，包括邀請各領域專家入校演講，帶給全校師生不同的思維與觀念，廣受師生喜愛。

除了績優圖書館，還有10名高中教師獲選「推動閱讀優秀教師」，師大附中教師李黛顰長期在課程中設計閱讀主題，引導學生學習策略性閱讀，並開設多元選修課程「諸子思想與現代生活」、「文學與電影」等培養學生批判性思考能力。相關資訊可參考「全國高級中等學校績優圖書館及推動閱讀優秀教師」網站。（編輯：張雅淨）1131211

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

108
更多編輯台推薦新聞：