男右眼視力時好時壞 罕見人工水晶體脫位惹禍

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤台北11日電）1名60多歲日本旅台高階主管右眼視力時好時壞，日常生活大受影響，竟是罕見人工水晶體脫位。醫師提醒，約0.2%到3%患者可能發生脫位情形，當視力模糊或不穩定時，切莫輕忽。

手術置換人工水晶體是治療白內障方式之一，振興醫院眼科部一般眼科主任許粹剛今天透過新聞稿提醒，人工水晶體脫位是一種罕見但嚴重的併發症，脫位率約為0.2%到3%，也就是人工水晶體移出在眼睛中的正常位置，一旦發生就必須處理，以回復病人視力。

人工水晶體脫位通常與囊袋及其懸韌帶的完整性及支撐能力有關。許粹剛說明，許多誘發因素會增加囊袋不穩定和懸吊無力的風險，包括白內障手術、先前玻璃體視網膜手術、老化、高度近視、葡萄膜炎、外傷撞擊、色素性視網膜炎、糖尿病、異位性皮膚炎、過熟白內障、過去急性閉角發作、馬凡氏症候群及結締組織疾病等。

他舉例，如1名60多歲日本旅居台灣高階主管，因右眼視力常常起起伏伏，一下清楚、一下模楜，造成日常生活極大困擾，就醫發現右眼10年前在日本開過白內障手術，術後恢復良好，但後來支撐人工水晶體的懸韌帶鬆脫，導致看東西會隨著人工水晶體的晃動而視力不穩定，右眼最佳矯正視力僅剩0.4。經詳細檢查後，確認個案的問題是由結締組織疾病引發。

治療人工水晶體脫位有多種手術選擇，許粹剛指出，可進行玻璃體切除術及二次人工水晶體植入，但因傷口大、需縫合多針，可能增加10年後縫線斷裂再脫位的風險。相較之下，較新的手術方式如經鞏膜縫合固定、三片式固定及虹膜嵌合固定，提供了更佳選擇。

許粹剛表示，個案採用「經鞏膜縫合固定法」，能直接復位原有的人工水晶體，無需更換，且此方法縮短縫合和手術時間至約40分鐘，減輕醫師壓力、也降低病人恐懼感。

他強調，雖然復位手術仍可能帶來眼內出血、視網膜剝離及術後眼壓升高等風險，但只要醫師與患者充分溝通，就能選擇最適合的手術方式，穩定人工水晶體並降低風險。（編輯：張雅淨）1131211