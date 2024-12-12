中華郵政推冠軍明信片 邀全民寫祝福挺12強台灣隊

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（中央社記者汪淑芬台北12日電）台灣隊在2024年世界12強棒球賽勇奪冠軍，寫下台灣棒球史上新篇章。中華郵政公司發起「明信片×TEAM TAIWAN」活動，邀全民寫下祝福與感謝，明信片將轉交台灣隊留作紀念。

中華郵政今天發布新聞稿表示，為記錄台灣棒球隊在12強奪冠的光榮時刻並留下感動，將於今年12月18日至明年1月24日，發起「明信片×TEAM TAIWAN」活動。

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中華郵政說，活動期間內，民眾可於各地郵局、郵政博物館或「i集郵」電子商城購買「TEAM TAIWAN冠軍明信片」，每張售價新台幣10元，民眾可寫下最溫暖的祝福與感謝，並郵寄至「100900台北北門郵局第100號信箱明信片×TEAM TAIWAN活動小組收」，明信片將於活動結束後轉交台灣隊留作紀念。

中華郵政說，民眾於12月18日至31日（以郵戳為憑）寄出明信片，還可參加抽獎活動，將於民國114年1月10日在律師見證下抽出15名幸運得主，可獲得限量「TEAM TAIWAN冠軍郵摺」，其中5名有機會在1月22日「2024年第3屆世界12強棒球錦標賽冠軍紀念郵票」發行典禮與到場球星合影，得獎名單將於1月15日公告在中華郵政全球資訊網。（編輯：張雅淨）1131212