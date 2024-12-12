中正大學與慈濟簽署合作備忘錄 培育優質人才

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（中央社記者蔡智明嘉義縣12日電）中正大學今天與佛教慈濟慈善事業基金會、大林慈濟醫院及慈濟學慈濟大學正式簽署合作備忘錄，期望透過4方合作，共同培育仁心、智慧的優質人才，創造和諧永續的世界而努力。

中正大學今天發布新聞稿表示，簽約儀式由中正大學校長蔡少正、佛教慈濟慈善事業基金會執行長顏博文、大林慈濟醫院院長賴寧生及慈濟大學校長劉怡均共同簽署。未來將在生命教育、學術研究、醫療服務與社會公益等領域進一步深化合作。

中正大學表示，透過與慈濟慈善基金會的合作，將以互惠原則推動慈善生命教育、國際青年交流、實踐課程及數位科技教育等計畫，結合行動方案深入落實，實現資源共享、優勢互補，共同培養具跨域合作能力、全球視野、慈悲心與國際競爭力的優秀人才。

在慈濟大學方面，雙方將針對校際交流、教師合聘、研究發展及圖書與資訊資源共享等四大面向展開交流合作；而與大林慈濟醫院的合作，則聚焦於技術資源、儀器設備共享，以及醫療與教學研究的雙向支援，並攜手爭取外部資源，進一步提升雲嘉地區醫療與教育水準。

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中正大學校長蔡少正表示，此次合作將進一步提升中正大學的學術研究與實務應用成果，讓學生能有更多機會參與慈善與醫療相關的實習與研究，將課堂所學轉化為服務社會的行動力。

慈濟基金會執行長顏博文則強調，慈濟長期致力於慈善、醫療、教育及人文等四大志業，此次與中正大學的合作，不僅是雙方合作的重要里程碑，更將為社會帶來更深遠的影響，為學界與醫界創造多贏的合作局面。（編輯：陳政偉）1131212