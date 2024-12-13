台灣豬肉外銷新加坡 業者驚艷力推觀光客最愛套餐

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（中央社記者吳昇鴻新加坡13日專電）新加坡同意台灣生鮮豬肉輸入，新加坡業者迫不及待推出包括肉燥飯、香腸及貢丸湯等觀光客最愛經典套餐，強調台灣豬肉口感令人驚艷，將讓新加坡消費者提高購買意願，更進一步深化台灣豬肉在新加坡市場的品牌形象。

農業部補助財團法人商業發展研究院（CDRI）與新加坡餐廳「螃蟹之家（House of Seafood）」合作，推出以「台灣豬肉」為主題的美食套餐，結合經典台灣料理肉燥飯、香腸及貢丸湯，讓新加坡消費者品嚐以台灣豬肉製作的台味，進一步深化台灣豬肉在新加坡市場的品牌形象。

駐新加坡副代表吳文齡今天下午出席推廣記者會時指出，台灣豬肉獲准入星國，得益於台灣屠宰場的現代化管理及肉品冷鏈技術的提升，台灣豬肉無腥味獨具特色，透過這次美食交流將有助於新加坡民眾進一步採購台灣豬肉意願。

商業發展研究院副院長張皇珍表示，台灣豬肉口感Q彈、層次豐富，風味獨特且帶有微甜，此次推出的經典套餐，包括觀光客來台必吃的肉燥飯、香腸及貢丸湯，是與新加坡消費者分享台灣豬肉魅力的第一步。

與會的新加坡海鮮餐廳業者黃泯莱指出，新加坡人熟悉台灣美食，他過去到台灣旅遊時便對台灣豬肉的「深感驚艷」，口感特別好；期待經典台灣料理與中西菜色結合，讓新加坡消費者有更多的味覺體驗。

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新加坡食品進口商「福必得」董事長劉琬如告訴中央社，台灣農業科技成果豐碩，許多美食產品優化做得到位，口味與新加坡民眾契合，加上台灣社會發展成熟，多元的文化是這麼多美食的養分。

農業部透過新聞稿說明，台灣自2020年成功獲世界動物衛生組織（WOAH）列為口蹄疫非疫區，今年更取得非洲豬瘟非疫國認定，並於11月29日收到新加坡政府批准進口台灣生鮮豬肉，是國際間對台灣豬肉品質與形象的高度肯定。未來將持續協助業者拓展國際市場，深化新加坡消費者對台灣豬肉美味與安全的信任度，並促進台星貿易合作，增進農產品貿易量。（編輯：唐佩君）1131213