合歡山武嶺觀星潮遇低溫 遊客公廁取暖甚至失溫求助

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（中央社記者鄭維真南投15日電）合歡山武嶺假日人潮多，週末又有雙子座流星雨，南投警方13日深夜起提前加派人力疏導交通；由於高山低溫，有遊客前來觀星躲到公廁取暖，甚至有騎士失溫求助警方幸無礙。

南投縣警察局仁愛分局今天表示，13日深夜10時起即與縣警局交通警察隊接力在合歡山安排勤務，進行交通疏導，針對前往武嶺地區人潮及車流加強管制，並疏導車流到合歡山莊及小風口停車場。

警方也加派巡邏人力，針對違規臨時停車車輛勸導、驅離，週末2天共開出8張違停罰單、處理5起交通事故。

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大陸冷氣團影響，氣溫驟降，有遊客被發現在武嶺與合歡山莊公廁內躲寒風，還有1名機車騎士失溫求助，在警方協助下取得保暖措施，最後由友人陪同平安下山。

警方表示，山區氣候寒冷，接近0度低溫，民眾上山追星、觀日要注意保暖，並確實遵守交通管制措施，切勿違規停車；此外，山區道路蜿蜒，上山前應養足精神，避免因疲勞駕駛發生交通事故。（編輯：陳仁華）1131215