竹苗等5縣市防10度低溫 19日高山降雪機率增

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（中央社記者張雄風台北17日電）氣象署今天表示，未來一週有2波冷氣團影響，北台灣偏濕冷，中南部則日夜溫差大，明天清晨竹苗等5縣市可能有攝氏10度以下低溫；19日北部2000公尺、全台3000公尺以上高山有機會降雪。

中央氣象署預報員黃恩鴻告訴中央社記者，今天晚間起大陸冷氣團南下，持續影響至20日清晨，中部以北及東北部天氣偏冷，其他地區早晚冷，這波冷氣團最冷的時間點預計是在19日清晨，中部以北、宜花地區平地低溫約12至14度，南部14、15度；高溫部分，北台灣約15、16度，中南部約22至24度。

黃恩鴻提醒，竹苗、中彰投地區因輻射冷卻影響，明天清晨仍要留意局部低溫可能在10度以下。

黃恩鴻指出，20日白天冷氣團減弱，氣溫略回升，但下一波氣團21日南下，持續影響至24日清晨，各地再轉冷，預估這波最冷的時間點是23日清晨，中部以北、宜花地區低溫約13、14度，南部地區15、16度；高溫部分，北台灣約16至18度，中南部則是24至26度。

降雨方面，黃恩鴻提到，2波冷氣團都是迎風面降雨為主。首先第1波的降雨範圍為基隆北海岸、大台北、東北部、東部地區有局部短暫雨；其中18日晚間起中層水氣逐減增加，桃園以北地區及西半部山區亦有零星短暫雨。

黃恩鴻說，若19日水氣及溫度能配合，全台3000公尺以上高山有機會降雪，而北台灣2000公尺以上高山也可能有局部降雪。

黃恩鴻表示，第2波冷氣團水氣由多漸減，21日桃園以北、東半部地區及北部山區有局部短暫雨；22至24日基隆北海岸、東半部地區及大台北山區有局部短暫雨，大台北平地有零星短暫雨。

黃恩鴻進一步說明，預估24日白天至25日（耶誕節）各地天氣相對穩定、緩慢回溫，但26日起可能又有冷空氣逐漸增強，後續須再持續觀察。（編輯：陳政偉）1131217