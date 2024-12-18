高雄食品公司涉逾期原料製產品 竹市商家下架

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（中央社記者魯鋼駿新竹市18日電）高雄市1間食品公司涉嫌使用逾期原料製作蜜餞等多項產品，並修改產品有效日期。竹市衛生局今天表示，接獲高雄市衛生局通報後，已要求竹市轄內下游商家下架相關產品。

新竹市衛生局發布新聞稿表示，高雄市衛生局通報1間食品公司涉及違規的食品品項高達35種，產品遍佈全台21個縣市。

為維護民眾食品安全，竹市衛生局指出，已啟動預防性措施，通知下游商家下架相關產品，將持續追蹤處理進度，並加強對食品安全的監督與管理，確保民眾食用安全無虞。

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高雄市衛生局昨天新聞稿指出，接獲民眾陳情前鎮區一間食品公司使用逾期原料及有效日期改標蜜餞及酸梅湯等產品，隨即主動移送高雄地檢署偵辦，並於12月11日配合檢方及會同食品藥物管理署及高雄市調查處前往該公司查察。

查獲逾期產品並封存產品及原料有大地榆膏、乳糖、抹茶粉、果膠、金鹹麥芽、青檸C、枸杞膏、香檸C發酵飲品、烏梅粒、純蜂蜜、健匠冷梅、健匠梅、健匠葡萄、梅子滷汁、發酵加州黑蜜棗、發酵酸梅湯、菊花蜜、蜂王乳蜜等35品項。（編輯：林恕暉）1131218