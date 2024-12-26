40歲粉領乳癌扛不住自費重擔 3度停藥不敵病魔

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（中央社記者陳婕翎台北26日電）40歲左右的小霏（化名）確診HER2陽性乳癌，面臨數次換藥與復發的惡夢，終於等到新藥問世，接受治療後乳房腫瘤有明顯變小，卻因自費重擔，3度停藥惡化，最後仍不敵病魔離世。

乳癌蟬聯20年為台灣女性癌症發生率之首，衛生福利部最新公布2022年台灣癌症登記年報顯示，乳癌新增超過1.7萬人，死亡率仍逐年上升，總統賴清德「健康台灣」瞄準2030年癌症死亡率降低3分之1，醫界呼籲優先考慮轉移性乳癌病友需求，加速晚期新藥給付。

台北慈濟醫院副院長暨一般外科主治醫師張耀仁今天以新聞稿說明，台灣乳癌死亡率難以下降與3大因素有關，首先是台灣乳癌發生率高，再者是早期乳癌診斷比例不夠高、初診斷就是第4期轉移性乳癌者多，最後是台灣對於乳癌藥物的健保給付沒有完全跟上國際治療指引。

張耀仁引用美國醫學會雜誌（JAMA）今年發表研究指出，有效降低乳癌死亡率，篩檢、早期治療、晚期治療並行是關鍵，對乳癌死亡率降低的相對貢獻度，早期治療47%最高，晚期治療29%次之，再來才是篩檢25%。事實上，治療HER2陽性乳癌對降低死亡率貢獻度最高。

晚期乳癌新藥治療費用高，當健保未全額給付，患者常無力負擔，因經濟重擔停藥。台中慈濟醫院乳房醫學中心主任林金瑤說，很多乳癌晚期患者只能靠健保，即使有再好「武器」，若健保未給付，就可能束手無策，甚至有不到30歲就罹患乳癌的年輕患者，只能遺憾地選擇安寧療護。

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林金瑤表示，轉移性HER2陽性乳癌一線用藥已與國際接軌，晚期二線用藥仍須努力，如新一代抗體藥物複合體（ADC）已是國際治療指引建議的第二線治療首選，台灣暫時尚未健保給付。台灣新藥給付時間慢且條件相對嚴格，不僅可能延誤病友用藥機會，臨床研究恐難以與國際接軌。

美國、英國、日本、澳洲等已將新一代ADC藥物納入給付，連鄰近的韓國也在今年初開始給付，張耀仁說，韓國健保給付法令與台灣不同，癌症用藥可採部分負擔模式，面對醫療科技日新月異，新藥不斷問世，癌藥由健保完全買單模式恐須調整，病人部分負擔是可嘗試給付的方法之一。（編輯：陳政偉）1131226