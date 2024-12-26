北科大賽車隊征戰澳洲 首度完賽獲最佳車檢獎

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（中央社記者許秩維台北26日電）台北科技大學學生方程式賽車隊12月出征2024年國際學生方程式賽車大賽澳洲站，穩紮穩打通過所有車檢及完成各項動態項目，獲得最佳車檢獎，也是台灣首支在澳洲完賽的車隊。

北科大今天發布新聞稿指出，這次參賽的電動賽車，在車架上大量使用彎管，提升扭轉剛性並改善部件製程，使前翼減重35%；同時掌握鋰鐵電池組的功率特性與馬達驅動，電池箱體製程更使用雷射及氬焊雙焊接工藝，大幅減少熱變形且具備良好結構及散熱特性。

北科大學生方程式賽車隊長、機械系學生林源深表示，這是疫情後睽違5年，車隊再次出國參賽，除了寫下隊史成立10年以來首度完成耐久賽的紀錄，同時拿下最佳車檢獎、能源效率第6名、八字繞錐第8名、單圈計時第10名的成績。

林源深說明，完賽的難度在於動態項目涵蓋煞車測試、八字繞錐、直線加速、單圈計時和22公里耐久賽，車手必須全力試探車子的極限並拿到最佳成績；耐久賽的困難之處在於車子承受各項動態賽事中的激烈操駕後，緊接著必須完成22公里的連續操駕，這對妥善率、設計和整車能力的要求相當高。

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車隊指導教師之一、北科大車輛工程系副教授蔣欣翰提到，車隊首次遠征澳洲站，1個多月前就必須完備海運相關繁瑣程序，並安排先遣隊於賽前1週到墨爾本領取賽車及檢查車況，除了向國內隊員回報因應措施，也必須把握時間組裝電池模組、採買無法運送的賽車裝備。

蔣欣翰表示，在比賽前1天，隊員們下機後就前往賽場架設好整備區，完成車體組裝與檢修；隔日比賽開始，北科大車隊以最快速度通過電池箱檢、淋雨測試等多項考驗，煞車測試時也迅速調整底盤、胎壓等並順利通過，因此獲頒最佳車檢獎，同時在多個動態項目取得前10名成績，並力求穩定完賽，成功達成隊史新的里程碑，創下台灣在澳洲站首隊完賽的紀錄。（編輯：管中維）1131226