班班有鮮乳將停辦 校長協會建議轉型採多元配送

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（中央社記者許秩維台北29日電）行政院日前宣布「班班有鮮乳」政策於下學期起停辦。中華民國中小學校長協會今天呼籲，待完善規劃配套後轉型為「生生有鮮奶」，改採牛奶券或補助保冷設備等多元配送。

中華民國中小學校長協會今天發布新聞稿指出，農業部、教育部因應紐西蘭牛乳進口零關稅對台灣酪農造成衝擊，並希望協助學童獲得營養，因此推出「班班有鮮乳」政策，提供國產鮮乳給全國的國小與附設幼兒園學童，但9月上路後因冷鏈不足、配送不及等問題，導致多數學校執行困難而改採保久乳。

中華民國中小學校長協會理事長陳清義提到，「班班有鮮乳」政策理想上是以飲用國產鮮乳為優先，但全國國小勾選鮮乳的比例很低，都會區甚至高達95%以上勾選保久乳，其中關鍵為學校大小規模不一，並有既定作息規劃。

陳清義說明，由於學校沒有相關的冷藏設備，加上廠商配送時間未必能配合學生作息，送來的鮮奶必須先行冷藏，再配發到各班級讓學生飲用，有些學生在鮮乳配發來的當下，根本喝不下，也增加學校行政人員分裝與教師分派的工作負擔。在難以確保食安與學童健康下，學校勢必選擇勾選保久乳。

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對於「班班有鮮乳」希望增加學童健康的想法，校長協會認為立意良善，並建議依區域性採多元配送方式，例如在超商和通路商密度高的都會區，讓學生持學生證或發放牛奶券，到超商或大賣場領取鮮奶；通路商較少的區域，則補助學校建立冷鏈與保冷設備，克服鮮奶保存問題。

校長協會表示，提供國產鮮乳給全國的國小與附設幼兒園學童是應該支持的公共健康措施，不該因配套措施不足而貿然喊停，希望調整執行面，等完善規劃配套措施後，讓「班班有鮮乳」成為「生生有鮮奶」，以利學生能安心喝到鮮奶。（編輯：張雅淨）1131229