冬季燉補 中醫：選低鉀藥材、慢性腎病避飲用湯汁

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北29日電）冷氣團一波接一波，天冷是燉補品旺季，許多人會使用黃耆、當歸及龍眼乾等中藥材，但中醫師提醒這些藥材鉀含量高，尤其慢性腎臟病患者要小心，建議改選枸杞、黨參等藥材。

台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師林舜穀今天向媒體說明，冬季進補不僅要兼顧營養與養生，還要特別留意鉀的攝取量，尤其是對腎功能受損者，過量鉀攝取可能危及健康。適量選擇藥材、注意烹煮方式，才能真正達到溫補與健康並行的效果。

林舜穀說，對於一般成人而言，每天鉀攝取建議約4700毫克，慢性腎臟病患者依嚴重程度，從每天約2000至4000毫克不等，血液透析患者每天則必須嚴格限制在2000毫克以下。常見中藥材鉀含量可能比想像的還多，每10克黃耆約70毫克，當歸約80毫克，龍眼乾有120毫克。

連大棗（紅棗）、人參都有約60毫克，葉子類與草類中藥鉀含量更是偏高，林舜穀說明，益母草每10克就有約220毫克，同樣份量的蒲公英則有約250毫克，這類藥材在燉煮過程中鉀易溶解於湯中，因此慢性腎臟病患者須避免飲用湯汁，以免過量的鉀可能導致高血鉀症。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

林舜穀提醒，對腎功能受損者來說，因腎臟無法有效排除多餘鉀離子，出現健康危害的風險更高，如鉀離子影響心臟的電解質平衡，過高時可能引發心動過緩、心律不整，甚至心搏停止。鉀過高會干擾神經傳導和肌肉收縮，導致無力或癱瘓，甚至會進一步損害腎功能，形成惡性循環。

林舜穀建議，民眾冬季燉補可選擇低鉀藥材，如使用枸杞、黨參等根莖類藥材，燉煮補品時，大量鉀溶解於湯中，建議僅食用固體食材，慢性腎臟病患者使用葉類和草類中藥時要特別小心，應避免用量過多。另外，進補時應減少其他高鉀食物攝取，如香蕉、橙子、馬鈴薯等。（編輯：管中維）1131229