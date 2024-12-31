多元信仰匯聚月光市集 舊德里展現文化薈萃風情

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（中央社記者李晉緯新德里31日專電）德里政府日前邀請駐印度代表處、台商參加「月光市集文化遺產之旅」，當地是許多宗教信仰重要集會場所的所在地，讓眾人因此得以一窺舊德里地區文化多元的樣貌。

德里政府為增進印度與台灣的文化交流，這次由旅遊局為駐印度代表處、台商精心規劃行程，並由局長巴哈拉瓦吉（Saurabh Bharadwaj）親自陪同，參觀月光市集（Chandni Chowk）周遭的舊德里地區。

德里旅遊局這次安排駐印度代表處、台商一行30多人，參觀了月光市集饒富歷史的街區、德里最古老的耆那教寺廟Digambar Jain Lal Mandir、濕婆神印度教寺廟Gauri Shankar Mandir、錫克教著名聖地希斯甘吉謁師所（Gurudwara Sis Ganj Sahib）及印度最大清真寺賈瑪清真寺（Jama Masjid）。

駐印度代表處官員曹姓夫婦接受中央社記者採訪時表示，月光市集周遭呈現一個十分多元的態樣，有許多不同宗教的寺廟，還有一座專門醫治鳥類的動物醫院，賣的東西很多，包括香料、茶葉、珠寶等，都在不同的專區販售，種類雖然很多，但相同的是，這些東西都有濃濃的印度風。

參加活動的台商羅姓夫婦告訴中央社記者，參觀到耆那教寺廟時，導覽人員有介紹耆那教徒不吃生長在地底下的蔬果或水果，「在地面上的地瓜葉可以吃，但地底下的地瓜就不吃。」這樣的飲食觀念讓他們印象深刻。

他們也提到，那座耆那教寺廟內有一個特殊的「神牛」雕像，除可觸摸牛蹄等部位祈福，還可以跟神牛「說悄悄話」許願。許願的方式是要捂住神牛一邊的耳朵，在祂的另一隻耳朵悄悄許下願望，「那個儀式我們覺得蠻特別的。」

巴哈拉瓦吉表示，政府正將舊德里打造成遊客造訪印度時，可以停留並欣賞的一站，「外國遊客來觀光時，應該要停留幾天，看看這裡的文化遺產、古老的建築等，我們希望有更多的外國觀光客能來到這裡，感受一下舊德里的味道。」

駐印度代表葛葆萱對德里旅遊局的安排表達感謝，他說：「我們一行30多人，在月光市集有趟非常美妙的旅程。」

葛葆萱提到，駐印度代表處的目標，是要讓更多台灣人來印度從事投資、貿易、文化、教育等方面的活動，還有一樣很重要的事，那就是旅遊，「這是次非常特別的經驗，期待未來還有更多這樣的活動。」（編輯：高照芬）1131231

印度舊德里地區是文化薈萃之地，錫克教著名聖地希斯甘吉謁師所（Gurudwara Sis Ganj Sahib）（圖）也位於當地。（民眾林小姐提供）中央社記者李晉緯新德里傳真 113年12月31日

德里政府日前邀請駐印度代表處、台商參加「月光市集文化遺產之旅」，圖右為駐印度代表葛葆萱。（外貿協會新德里台貿中心翁培芳經理提供）中央社記者李晉緯新德里傳真 113年12月31日

月光市集是眾多宗教重要集會場所匯聚之地，德里最古老的耆那教寺廟Digambar Jain Lal Mandir（圖）也在當地。（民眾羅先生提供）中央社記者李晉緯新德里傳真 113年12月31日