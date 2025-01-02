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中興大學5件USR計畫通過 推動永續發展生態復育

2025/1/2 11:10
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（中央社記者趙麗妍台中2日電）國立中興大學申請1件永續發展類國際合作型計畫與4件大學特色類萌芽型計畫，涵蓋永續發展、動物福祉、社區營造與生態復育等主題獲核定，跨領域合作推動大學社會責任（USR）。

中興大學今天發布新聞稿，申請1件永續發展類國際合作型計畫與4件大學特色類萌芽型計畫獲教育部核定通過。永續發展類國際合作型「浪愛無國界：流浪動物減量與福祉實踐」計畫，建構出「教育訓練與弱勢動物醫療絕育模組」，持續將模組輸出至越南、泰國及馬來西亞的獸醫學系與學生組織，國際合作深化區域動物保護成效，成為東南亞動物福祉實踐的重要推動力量。

4件大學特色類萌芽型計畫，「綠旱雙脈．興水同心─ 兩河流域守護實驗室」，以台中市綠川與旱溪兩河流域為核心，透過文史傳承、環境保護與公民參與，打造具人文與美學兼備的永續生活圈。

「水尾社區園藝輔療共學計畫」整合園藝學、物理治療專業，透過園藝輔療與健康促進推動高齡化社區永續發展，營造水尾社區共老與健康老化的友善空間。

「以南投清流、中原與眉原部落為起點，打造健康福祉的原鄉計畫」召集電資學院電機系與醫學院臨床護理所跨領域團隊，聚焦南投偏鄉部落，整合健康促進、科技醫療與產業提升，以支持部落族人生活質量並促進經濟與文化發展。

「環境韌性與永續—生態復育森川里共榮計畫」聚焦烏溪上游的溪流復育，藉由生態監測與棲地改善，推動山林、溪流與社區三者共生共榮，並為台灣溪流復育提供可借鏡的典範。

興大指出，未來將持續深化教育、研究與實踐結合，創造更多具有永續影響力的成果，以實際行動回應地方與全球需求，為社會進步與環境永續貢獻更多力量。（編輯：郭諭儒）1140102

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