肺阻塞患者易喘 醫：運動助改善建議快走、瑜伽等

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（中央社記者沈佩瑤台北2日電）肺阻塞（COPD）患者運動容易喘，醫師提醒仍應適度運動助改善，快走、騎單車、瑜伽等都是不錯選擇，但不要在極端天氣或高濕度環境運動，多選擇室內活動，若有胸痛、頭暈等不適，停止運動快就醫。

2021年世界衛生組織（WHO）發布慢性阻塞性肺病（COPD）位居全球十大死因第3名，根據衛生福利部統計處2023年國人死因統計結果，有超過6000人死於慢性下呼吸道疾病。

肺阻塞患者因呼吸道及肺部功能受損，無法像正常人一樣呼吸，對日常生活造成影響，台北市立聯合醫院中興院區胸腔內科主治醫師李明安今天透過新聞稿指出，適當運動對COPD患者並非遙不可及夢想，而是改善健康與生活品質關鍵一步。

李明安說，美國肺臟協會（ALA）研究，適度運動具有氧氣使用效率、心血管健康、減少呼吸急促症狀等多重好處，而COPD患者因疾病關係，建議從每週進行20至30分鐘、3至4次中度運動開始，逐漸增加運動量。

適合COPD患者的運動，李明安說明，有氧運動如快走、游泳、騎自行車等，有助心肺功能及氧氣使用效率；利用輕量器械或彈力帶增強肌肉，包含幫助呼吸的肌群；伸展運動提高柔軟度並幫助身心放鬆，是運動前熱身與運動後放鬆的良好選擇。

結合呼吸調控與輕量運動的太極及瑜伽也是不錯選擇，李明安表示，兩者都是低強度運動形式，太極注重緩慢運動與呼吸，對肌肉造成壓力最小；瑜伽著重呼吸與輕柔運動，包括呼吸技巧及身體姿勢，有益身心健康。

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李明安另外推薦縮唇呼吸、腹式呼吸2種呼吸練習，可改善橫膈膜功能，增加氧氣吸收效率，減少呼吸急促情況；前者是延長呼氣時間，提升氣流效率，後者則是用鼻子吸氣，然後用嘴巴呼氣，進行橫膈膜呼吸。

他提醒，COPD患者在運動時須特別留意身體狀況，尤其密切監測心率，因有些COPD患者有心房纖維顫動心搏過速等共病，且不要在極端天氣或高濕度環境下運動，多選擇室內活動如購物中心散步，若有胸痛、頭暈或其他不適症狀，應立即停止運動並就醫；患者在開始任何運動計畫前，務必諮詢醫生或呼吸治療師，為自身量身設計安全有效運動方案。（編輯：陳仁華）1140102