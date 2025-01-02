行人庇護島汽車自撞 消基會籲增設標示、反光條

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（中央社記者楊淑閔台北2日電）外媒評述台灣是「行人地獄」後，引發修法、推動改善措施，不過消基會今天表示，疑因視線問題，發生汽車自撞保護行人的行人庇護島，呼籲增設標示、反光條，減少意外發生。

消費者文教基金會發布新聞指出，不僅外媒評述台灣是「行人地獄」，且超過一半事故發生在路口，顯示人車爭道、行人對於正確交通行為的認識不足，因此政府提出多項措施推動改善，不過消基會發現有的措施效果不如預期，反而引發新問題。

消基會指出，行穿線退縮及增設行人庇護島是要減少行人事故發生，後者是為了讓行人在過馬路時能夠暫時避開車流，避免在路上停留過長時間，但是台中市北區曾在2個月內發生16起汽車左轉自撞行人庇護島事件。

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推測肇因，消基會說，或許跟夜間或光線不佳有關，建議政府應在行穿線退縮及增設行人庇護島時，加強對行人庇護島的設計及標示，並增設反光條等可視性高的標識設施，提升夜間或光線不足時的可見性。

另外，消基會也發現，2023年6月30日「道路交通管理處罰條例」34條修正案正式上路，駕駛在行人穿越道、可供行人穿越的交叉路口等處，應暫停讓行人先行通過；但有不少爭議發生，例如有行人邊滑手機邊過馬路、也有行人慢步穿越阻礙執行救人勤務的救護車通過等，建議政府對行人進行積極的教育宣導。（編輯：陳政偉）1140102