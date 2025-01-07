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消基會疑和運公司個資蒐集使用違法 應即刪除

2025/1/7 20:18
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（中央社記者楊淑閔、鍾榮峰台北7日電）消基會今天質疑，和運公司iRent租車條款蒐集的個資過多，除了姓名、電話、駕照，還有配偶個資等，範圍過大，分享及利用對象包含關係企業及未來合作對象，恐涉違法，應立即強制刪除。

消費者文教基金會召開記者會指出，和運公司iRent租車霸王條款對消費者極為不利，消基會認為已經違法，交通部應立即強制和運公司刪除過多個資隱私。消基會董事長鄧惟中呼籲交通部趕快處理，不要讓消基會一個個抓出問題來。

消基會對iRent共享車平台建議，和雲行動服務表示，依循且嚴守個資法規範，限於在符合個資利用目的範圍內使用，未經會員同意，並無提供第三人使用。為使會員能更明確了解個人資料蒐集項目、蒐集目的及其使用方式，公司將調整現行隱私權條款，提供更清楚說明。

消基會秘書長陳雅萍點出和運公司iRent租車條款，113年11月下旬截圖版本蒐集的個資有姓名、聯絡方式、合格駕照等，是合理範圍；但還包含指紋辨識、臉部辨識、自拍照、家庭狀況、受僱情況等，對消費者權益恐有損害。

她說，業者可以用於行銷，包含和運公司、關係企業、合作關係第三人等都可以使用，常理來說，用於租車業務辦理沒問題，但是還有帳戶授信等也在授權範圍，這個範圍很廣大，然後不按同意，租不了車。

陳雅萍並說，和運公司說有修改，消基會再去看113年12月初的租車條款，臉部辨識沒有了，但是姓名等還有，包含身分證，這當中包含配偶等個資，未來合作的機構也可以使用。

消基會質疑，「消費者保護法」第12條規定，定型化契約中的條款違反誠信原則，對消費者顯示公平者，無效，iRent租車條款要求消費者填寫過多資料，已失衡且非必要，恐已觸及此規定。

其次，「個人資料保護法」第20條規定，非公務機關對個人資料的利用，除第6條第1項所規定資料外，應於蒐集的特定目的必要範圍內為之；這是強制性規範，但和運公司廣泛、片面、強制性蒐集消費者個資，又未經消費者「明示同意」下擅自轉發32家關係企業利用。

和雲行動服務說明，為查核承租人身分與證件有效性，依法須蒐集會員個人資料，共同維護交通及交易安全，公司也不定期檢視及調整「隱私權條款」，使其符合法規限制。

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和雲行動服務指出，若會員對關係企業可能使用會員個資進行共同行銷有疑慮，可隨時要求停止蒐集、處理或利用會員個人資料給予第三人，不影響會員在本公司的用車權益。

和雲行動服務並表示，採取適當的技術與維護措施，提供安全隱密的網路通訊，未來將持續提升平台個資安全保護強度。（編輯：陳清芳）1140107

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