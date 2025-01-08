高雄美濃12校雙語教育結合客語 鄭英耀按讚

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北8日電）高雄市美濃區12所中小學，與高雄師範大學合作，將雙語教育結合本土語言客家語，嘗試在食農、節慶等活動課程中，由教師流暢切換多種語言，教育部長鄭英耀參訪時，給予高度肯定。

教育部今天發布新聞稿，鄭英耀於去年（民國113年）12月27日率團前往高雄市，參訪高雄師範大學與美濃區12所中小學合作推動的全區語言生態規劃。

計畫主持人、高師大國際處長鍾鎮城指出，美濃區國中小自102年起，就實施華語、客語教育，銜接沉浸式幼兒園的客語學習，並在108年同步加入科技化與數位化教學，以創新模式推動英語及客語教學。

鍾鎮城指出，計畫核心在於增強學生所學語言之間的「相互依賴性」，讓學童在掌握本土語言的同時，也具備國際語言的競爭力。

以南隆國中為例，國際教育課程由中外師協同授課，結合了國際貿易與食農教育。校長黃啟賓表示，關鍵在於營造語言學習情境，結合活動的高覆蓋率、高觸及率，同時透過本地教師與外籍教師共同備課，平衡學科專業內容與英語學習。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

吉東國小2年級推動客華語應用書寫與客語文本的國語課程，4年級結合跨國節日文化與數學領域，6年級則是結合英語節慶消費行為。教師們流暢切換不同語言，並透過多元教學方式啟發學生。

教育部長鄭英耀表示，這一計畫不僅鞏固學生的母語能力，也提升了國際語言的應用能力，有助於學生發展立足本土、放眼國際的競爭力。期待美濃區的教育模式，可提供各校推動語言政策參考。（編輯：李亨山）1140108