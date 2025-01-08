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春節旅館訂房率4成 陳彥伯：出國多、房價因素

2025/1/8 20:02
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（中央社記者汪淑芬台北8日電）民進黨立法委員李昆澤今天質詢指出，目前春節旅館訂房率全國平均才約4成，交通部次長陳彥伯說，今年春節假期長，很多民眾選擇出國，另外，房價也是重要因素。

李昆澤今天在立法院交通委員會質詢春節假期價訂房率偏低，他說，2019年春節期間，觀光旅館住用率全國平均達63.74%，今年到1月6日，各縣市回報的觀光旅館春節訂房率，全國平均才40.15%，他要求列席的陳彥伯說明原因。

陳彥伯說，整體來說，今年春節假期有9天，很多國人選擇出國，平均訂房率因假期較長相對較低，但核心假期，例如初二到初四，訂房率仍不錯。

李昆澤說，假期長的確影響國內觀光旅館訂房率，但住宿貴也是不爭的事實。

陳彥伯坦言，旅館房價是長期國人不選國旅的重要因素，但房價與服務品質有關。

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李昆澤要求交通部要拿出對策，因為整個觀光產業都受衝擊，而國旅補助有一定的規範，並非常態。

陳彥伯說，經常補助不是好方法，觀光署今年對國際觀光客來台及國旅復甦有系列規劃。（編輯：陳清芳）1140108

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