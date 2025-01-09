留學獎學金10日開始報名 特殊生名額倍增

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（中央社記者陳至中台北9日電）114年度留學獎學金甄試，於本月10日起開始報名，今年度勵學優秀生、原住民族、身心障礙等特殊生錄取名額，從15名提高到30名，鼓勵更多青年一圓海外留學夢。

教育部今天發布新聞稿，114年留學獎學金預定錄取220個名額，包括190個一般生名額（含新南向國家15名），以及30個特殊生名額（勵學優秀生、原住民生及身心障礙生各10名）。

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獎學金待遇核發一般生每年美金1萬6000元（約新台幣52萬元），受獎年限最長2年；特殊生（勵學優秀生、原住民生及身心障礙生）每年核發美金3萬元（約新台幣98萬元），受獎年限最長3年。

教育部提醒，留學獎學金限攻讀博士學位，但「藝術」學群及「建築、規劃與設計」仍可攻讀碩士學位。另3類特殊生及赴新南向國家，不限學群都可攻讀碩士。相關資訊可參考「Taiwan GPS海外人才經驗分享及國際連結計畫」網站。（編輯：李亨山）1140109