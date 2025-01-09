墾丁遊客減 上半年2連鎖旅館退出、1家暫停營業重整

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（中央社記者黃郁菁屏東縣9日電）墾丁2024年遊客數下跌，近日承億文旅等2家連鎖旅館上半年又將退出，加上統一渡假村墾丁海洋體驗樂園暫停營業重整，業者認為，出國潮衝擊國旅市場整體表現及缺工影響。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後，國人出國潮延續，國旅市場表現不佳，依墾丁國家公園管理處統計資訊，2024年轄內各遊憩區遊客214萬2757人次，較前一年少48萬多人次，更與2014年巔峰逾837萬人次有顯著差距。

統一集團今天向中央社記者證實，今年2月28日起將暫停營業，統一集團表示，經營渡假村近30載，也到了重新思考時刻，考量國內旅遊市場及消費者需求有大幅改變，為更貼近消費者需求，將暫停營業進行調整規劃，以決定未來方向，統一渡假村還有其他園區，也將陸續投入資金，進行軟硬體優化升級。

承億文旅則表示，上半年租約將到期，因建物老舊、許多空間建議修整優化，但房東有其他規劃考量，故租約到期將不續租；墾丁大環境雖有高有低，平日、假日明顯，但集團有連鎖優勢及會員經營，整體住房率其實不錯，目前尚未確定何時停止營運。

承億文旅補充，針對國旅市場，仍在嘉義、台中有新據點，以及興建中並預計在2026年開幕的小琉球Villa（聽琉嶼），台東池上也有拓點規劃，會繼續在台灣遍地開花。

另一間將在上半年停業的中型連鎖旅館尚未官方宣布，不過，屏東縣民宿協會理事長余松華表示，這家旅館租約也已到期，面臨缺工等問題將不續約。

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余松華指出，國旅整體受出國潮影響，各地住房率都不好，此外，缺工、萬物皆漲也讓旅宿業難撐，而墾丁每每被拿來跟國外比，比較點也不盡公平，尤其墾丁常在連假前上負面新聞版面，疑為商業手段；就以常被討論的價位來說，墾丁1晚新台幣500元至1000元旅社選擇也多，只要上訂房網站便可查證。

余松華說，提振墾丁觀光業，短期針對墾丁大街提升，讓消費者直接有感，另須從國外找遊客，須政府單位協助規劃活動、找管道；長期來看得回到公共建設，連結機場與港口、便捷交通，並加強指引及旅遊服務，完善旅遊友善環境。（編輯：陳仁華）1140109