港務公司113年本業營收228億創新高 稅前淨利99億

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（中央社記者汪淑芬台北9日電）台灣港務公司今天公布113年營運績效，本業營收新台幣228.26億元，創歷史新高，比112年217.5億元增加5%，稅前淨利達99.51億元。

台灣港務公司發布新聞稿，113年除穩固核心本業發展，也積極推動離岸風電、水岸開發及轉投資事業等多元營運，113年本業營業收入達228.26億元，創歷史新高，比112年217.5億元成長約5%。

台灣港務公司說，113年港群貨物裝卸量達1392萬TEU，也比112年1360萬TEU成長約2.3%。

台灣港務公司董事長李賢義表示，去年對海運市場而言是充滿艱辛的一年，113年全球經濟成長率為3.2%，低於近20年平均，加上紅海危機及俄烏戰爭等衝突事件，造成國際消費需求疲軟；在國內則面對0403大地震、颱風山陀兒等天災，港群經營環境充滿挑戰，港務公司以穩健踏實的態度推動各項招商及建設作業，交出亮眼成績。

李賢義指出，高雄港第7貨櫃中心於去年全面啟用，是全台首座智慧化、自動化的貨櫃碼頭，可同時靠泊4艘全球最大的2.4萬TEU級貨櫃輪裝卸作業，長期最大作業能量可達每年650萬TEU。

此外，台北港物流倉儲區2期造地、安平港第11號碼頭新建及蘇澳、花蓮旅運設施新（整）建等工程均順利完成，另配合國家能源政策，持續辦理台巷中港37、38號碼頭及南填方區新建工程，為第3階段風場開發及未來新能源發展所需腹地作好準備。

客運部分，隨著國門開放與觀光復甦，113年郵輪旅客達90萬人次，已恢復至疫情前高峰的85%。

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李賢義表示，114年港務公司將秉持穩健的腳步推動各項港埠建設，包括辦理高雄港第3及第5貨櫃中心深水碼頭改建、台北港物流倉儲區第4期造地、馬公港埠大樓旅客通關空間優化等工程，提升港口服務設施量能。

台灣港務公司說，預定114年港群貨櫃量成長3%、國際郵輪旅客突破百萬人次；積極辦理招商業務帶動民間投資，招商金額可達33.7億元，創造1300個就業機會；在邁向淨零轉型方面，除持續辦理碳盤查作業，高雄港也著手規劃綠色燃料加注服務招商，打造低碳永續港口。（編輯：陳政偉）1140109