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專家籲免疫治療納健保 有助降肺癌死亡率

2025/1/11 17:17（1/11 17:46 更新）
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肺癌蟬聯國人10大死因首位多年，台灣肺癌研究學會、台大醫院癌醫中心分院等單位11日舉辦2025國際肺癌學術研討會，來自海內外的肺癌診治權威共同參與。中央社記者沈佩瑤攝 114年1月11日
肺癌蟬聯國人10大死因首位多年，台灣肺癌研究學會、台大醫院癌醫中心分院等單位11日舉辦2025國際肺癌學術研討會，來自海內外的肺癌診治權威共同參與。中央社記者沈佩瑤攝 114年1月11日
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（中央社記者沈佩瑤台北11日電）總統賴清德宣示，力拚2030年癌症標準化死亡率降低1/3。專家呼籲，肺癌蟬聯國人10大死因首位多年，若以5年存活率為標準，更實際作法是將晚期病患所需的免疫治療納健保給付。

衛生福利部國民健康署自今年元旦起，擴大癌症篩檢預防保健服務，其中肺癌篩檢部分，男性從50歲下調至45歲、女性從45歲下調至40歲，將重度吸菸者吸菸史條件從30包-年下調為20包-年。

台大醫院癌醫中心分院院長楊志新今天在國際肺癌學術研討會前接受媒體聯訪指出，國內的肺癌患者逾半確診時已是晚期，篩檢當然非常重要，但靠篩檢找到第1期病人，5年後要改變存活率「太早了一點」，畢竟第1期到末期還需要很長時間。

對於賴總統宣示2030年降低3分之1癌症標準化死亡率，楊志新說，肺癌是10大死因首位，降低癌症死亡率是重中之重，現在已經2025年，若以5年存活率當作標準，更實際的作法是趕快將免疫治療納入健保給付。

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楊志新解釋，隨科技進步，第4期患者治療已不再只是追求多活半年、一年，免疫治療透過打針的方式，讓T細胞再次認得、殺死癌細胞，約10%到5%的末期患者，5年後仍然存活，也沒有復發跡象，且免疫治療只要做2年就好，不必終身做，比起標靶治療，花費是可以計算的。

他並呼籲，多數末期患者需要合併化學治療，現在只有少數鱗狀細胞肺癌納給付，其他腺癌部分仍在研議中，醫界、學界都在期待健保署擴大給付範圍，且限制也不要太多，可望讓更多患者得到適切照顧。（編輯：陳政偉）1140111

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