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卓榮泰：總預算案等待立院最終數字 研議提出覆議
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台鐵北中對號快車 陳世凱：因應需求研議再加開

2025/1/23 13:35（1/23 13:56 更新）
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立法院交通委員會23日南下台鐵豐原車站考察營運現況、北台中（豐原）至台北1.5小時快速服務規劃辦理情形等，交通部長陳世凱（圖）表示，平日豐原到台北直達、半直達每天有6班次，假日加開2班次，將研議因應民眾假日及通勤族需求再加開班次。中央社記者趙麗妍攝 114年1月23日
立法院交通委員會23日南下台鐵豐原車站考察營運現況、北台中（豐原）至台北1.5小時快速服務規劃辦理情形等，交通部長陳世凱（圖）表示，平日豐原到台北直達、半直達每天有6班次，假日加開2班次，將研議因應民眾假日及通勤族需求再加開班次。中央社記者趙麗妍攝 114年1月23日
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（中央社記者趙麗妍台中23日電）交通部長陳世凱今天表示，豐原站為北台中地區重要的疏運樞紐，平日豐原到台北直達、半直達每天有6班次，假日加開2班次，將研議因應民眾假日及通勤族需求再加開班次。

立法院交通委員會今天南下台鐵豐原車站，考察豐原站營運現況、豐原3號倉庫活化規劃辦理情形、北台中（豐原）至台北1.5小時快速服務規劃辦理情形。陳世凱、國民黨籍立法院副院長江啟臣、立委游顥、羅廷瑋、民進黨籍立委何欣純等人出席。

江啟臣指出，台鐵與高鐵不是競爭關係也不需要飆車速，應該要分工分流，豐原站是北台中主要的台鐵車站，應有更重要的疏運功能，需要有更多直達板橋、台北的班次，才可替代部分道路應用，也可降低高鐵疏運壓力。

何欣純則說，增加豐原到台北的直達班次，除可縮短民眾通行時間，也可增加民眾利用豐原站搭車北上的意願。

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陳世凱表示，豐原站是北台中地區的疏運點，在北台中地區，台鐵競爭力比高鐵強，不過高鐵與台鐵是合作關係，當高鐵塞爆時，台鐵必須負起疏運責任。豐原站在平日到台北有直達、半直達班次，每天有6班次，假日加開2班次。因應民眾假日需求以及平日通勤族使用，要求台鐵研擬再加開班次。

陳世凱提到，豐原站有下水道異味以及站區蚊蠅情形，中市府協助將車站的污水槽接管至污水下水道，完工後可改善。豐原3號倉庫現有部分出租作為機車停車場，合約還有3年，希望地方民代可協助尋找文化團體，合約到期後，將朝文化與在地創生方向規劃。（編輯：郭諭儒）1140123

立法院交通委員會23日南下台鐵豐原車站，考察豐原站營運現況、豐原3號倉庫活化規劃辦理狀況，以及北台中（豐原）至台北1.5小時快速服務規劃辦理情形。中央社記者趙麗妍攝 114年1月23日
立法院交通委員會23日南下台鐵豐原車站，考察豐原站營運現況、豐原3號倉庫活化規劃辦理狀況，以及北台中（豐原）至台北1.5小時快速服務規劃辦理情形。中央社記者趙麗妍攝 114年1月23日
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