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嘉義苗栗調幼兒園2歲班師生比 全教總籲全國跟進

2025/1/24 11:43
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（中央社記者陳至中台北24日電）全國教師工會總聯合會今天指出，嘉義縣市、苗栗縣近年陸續改善幼兒園2歲專班師生比，不僅對幼兒有益，也能降低教保人員的壓力，呼籲各縣市跟進。

幼兒教育及照顧法規定，幼兒園2歲以上未滿3歲幼兒的班級，每班以16人為限，且不能混齡，每8名幼兒應置教保服務人員1人。也就是說，2歲專班的法定師生比為1比8。

不過，近年由於少子女化，許多公立幼兒園出現招生缺額，多個教育團體呼籲趁此機會調整師生比，全教總今天發布新聞稿指出，嘉義市於112學年度宣布將2歲專班師生比調整為1比6，嘉義縣於113學年度調整為1比5。

近期苗栗縣政府在苗栗縣各級學校產業工會的建議下，不僅決定114學年度將2歲班師生調整為1比4，是全國第3個調降的地方縣市，比例也是最優質。

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全教總指出，調整師生比一方面提高了教師的教學與保育品質，另一方面也能讓幼童在更好的學習環境中，以更適合自己的發展速率探索與學習。

全教總呼籲教育部參考嘉義縣市、苗栗縣作法，引導其他地方政府彈性調整2歲專班師生比，以公立幼兒園先行，私立與準公立幼兒園隨後跟進。（編輯：管中維）1140124

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