侯友宜視察春節返鄉疏運 籲民眾多搭大眾運輸

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（中央社記者趙敏雅新北24日電）今天是農曆春節假期前最後一天上班日，新北市長侯友宜傍晚到板橋車站視察疏運情形時說，春節期間觀光景點及廟宇等地將湧現大批人潮，呼籲民眾走春可多搭乘大眾運輸。

新北市政府交通局表示，高鐵從1月23日起到2月3日，春節疏運加開南下200班、北上168班，共368班次列車；另台鐵也全線加開各級列車302列次，與去年春節疏運相比，平均每日增加4706個座位數，紓解返鄉及出遊民眾疏運需求。

侯友宜表示，今天有很多民眾要回南部與家人團聚，台鐵、高鐵、公車與捷運系統都增加更多班次，截至目前交通順暢，感謝大眾運輸服務人員與維護治安警察服務為民服務。侯友宜致詞後慰勞基層春節運輸員工，並發放蛇年福袋。

新北市交通局指出，1月29日到31日每日上午5時到中午12時，國5石碇及坪林南向入口匝道封閉管制，建議往宜蘭方向用路人避開封閉時段或改走台9線；另1月29日到2月2日每日凌晨0時到5時國道暫停收費。

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新北市交通局說，1月22日到2月2日新北市計程車春節加收新台幣30元已計入跳表，與台北市、基隆市同步實施，民眾依跳表金額支付車資；瑞芳及烏來地區固定路線依現場公告春節運價收費。

新北市交通局交通局建議，民眾春節連假走春出遊多利用大眾運輸交通工具，淡水、九份、鶯歌等行經熱門景點的公車路線將視人潮機動增班；開車民眾出門前可利用「新北即時交通資訊網」查詢國道、市區道路及觀光景點即時交通路況。（編輯：林恕暉）1140124