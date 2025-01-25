清衣櫃把握5不留1原則 整理師教心法治「捨不得」

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧台北25日電）過年大掃除，面對塞滿滿的衣櫃，整理顧問分享，斷捨離有「5不留、1原則」；面對捨不得丟的衣服，則可以思考不捨原因，用統一收藏、二手轉賣或捐贈等方式，減少情緒的糾結。

過年大掃除面對塞滿滿的衣櫃，常不知從何下手。專業整理顧問永馨老師告訴中央社記者，衣物斷捨的大原則是「加分」，只留下對自己生活中的人、空間或時間會加分的衣服，若穿起來已經不再舒服自在，或整理很花時間，就可考慮說再見。

此外還有「5不留」心法，她說明，尺寸不合、舒適度不夠、穿起來不好看、現今生活型態穿不到，或會勾起不好的回憶的衣服，就算狀態再好，只要會帶給生活負能量，就都不建議留。

對於整理時的各種捨不得，永馨老師分析，可以先思考「不捨」背後原因再決定處理方式，其中常見有紀念價值、衣物原價昂貴，或丟了會有罪惡感等。

孩子的第1件衣服、第1次上班穿的套裝等有紀念價值的衣物，永馨老師建議，整理時不用糾結，可以直接拿個大箱子或在家裡設專區收藏，跟平常穿著衣物分開放，等紀念專用空間滿了再統一整理，避免整理到一半掉入懷念情緒中，統一整理時也比較清楚同類物品中哪個「最有紀念價值」，減少困擾和情感糾結。

購買時單價較高的衣物或精品，永馨老師說，可視個人時間與需求，送至二手收購店家，或自己上網拍賣，前者省時但價格可能較低、後者價格較好但較費時費心。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

若衣況還不錯、淘汰會有罪惡感，她建議，可以透過公益捐贈、回收、或轉送親友，延續衣物生命，如善用社群媒體的地方性社團，不僅面交方便，大家積極想收的盛況，也可讓原物主獲得安慰。

公益捐贈則可以幫助弱勢，但要避免已經嚴重起毛球、變形、有污漬或染色的，以免造成受贈單位困擾。「所有東西都有最佳賞味期限和有效期限，這些衣物已曾經盡力陪伴我們，這時候要好好感謝它，學習放下，讓它退休」，她提醒，若還是遲遲無法做到斷捨離，也可尋求專業整理師，協助整理衣物與心情。（編輯：陳清芳）1140125