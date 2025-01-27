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朱銘「人間系列」回鄉 苗北看見大師風華

2025/1/27 11:40（1/27 12:06 更新）
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苗北藝文中心舉辦「彩繪人間－朱銘雕塑特展」，是已故雕塑大師朱銘在苗栗故鄉首場個展，共展出36件作品，其中28件為雕塑，8件為平面作品，創作年代涵蓋1961至2002年。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 114年1月27日
苗北藝文中心舉辦「彩繪人間－朱銘雕塑特展」，是已故雕塑大師朱銘在苗栗故鄉首場個展，共展出36件作品，其中28件為雕塑，8件為平面作品，創作年代涵蓋1961至2002年。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 114年1月27日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣27日電）苗北藝文中心舉辦「彩繪人間—朱銘雕塑特展」，邀請朱銘美術館策劃已故雕塑大師朱銘在苗栗故鄉首場個展，民眾透過生動的人物形象，能深刻感受台灣農村社會的溫暖人情。

苗北藝文中心指出，已故大師朱銘有著來自母系的客家血統，苗栗通霄則是他的故鄉，朱銘一生曾舉辦數十次國內外大型展覽，卻未曾於苗栗辦過個展。此次展覽以朱銘「人間系列」木雕上色作品為主軸，呈現出人文精神的探索與創意力，並反映地方文化的深刻情感，讓觀眾看見朱銘如何站在自己的土地上，創作出獨一無二的作品。

這次特展共展出36件作品，其中28件為雕塑，8件為平面作品，創作年代涵蓋1961至2002年。經過巧妙安排，上色的木雕作品會出現在苗北藝文中心戶外廣場入口處「排隊」，或在展廳外座椅小憩，其餘則聚集在室內展覽空間，描繪出過往時空農村社會人物的生活景象與溫馨互動，同時也拉近民眾與藝術的距離。

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苗栗縣長鍾東錦表示，藝術能陶冶性情、撫慰心靈，朱銘大師的作品在苗北藝文中心展出，展期至2月23日，讓苗栗鄉親不再需要長途跋涉前往金山朱銘美術館，趁著農曆春節返鄉，不妨親身感受大師風華與創作魅力。

鍾東錦說，也要特別感謝台積電、中油與台電的贊助，希望藉此鼓勵苗栗持續栽培藝術文化的種子，讓藝術在地深耕。（編輯：林恕暉）1140127

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苗北藝文中心「彩繪人間－朱銘雕塑特展」，以已故雕塑大師朱銘「人間系列」木雕上色作品為主軸，呈現出人文精神的探索與創意力，從戶外廣場入口處的「排隊」景象，讓藝術更加生動。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 114年1月27日
苗北藝文中心「彩繪人間－朱銘雕塑特展」，以已故雕塑大師朱銘「人間系列」木雕上色作品為主軸，呈現出人文精神的探索與創意力，從戶外廣場入口處的「排隊」景象，讓藝術更加生動。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 114年1月27日
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