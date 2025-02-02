國道南投服務區台版大黑PA 熱鬧改裝車聚也釀亂象

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（中央社記者蕭博陽南投縣2日電）週六夜晚大批改裝車塞爆國道南投服務區，可說是台版「大黑PA」，車友齊聚聊天、交流改裝心得，但也衍生亂象，改裝車拉轉製造噪音，甚至跑給警車追，讓車聚遊走爭議邊緣。

日本神奈川縣橫濱市首都高速大黑PA（大黑停車區）是國際知名車聚地點，可說是汽車改裝文化迷聖地，而國道3號南投服務區方便北部、南部車友相約，近年也成為熱門車聚地點，車友有默契自動在週六夜齊聚，從法拉利（Ferrari）、藍寶堅尼（Lamborghini）、保時捷（Porsche）到日本經典車，品牌豐富彷彿車展，可說台版大黑PA。

車友齊聚交流玩車心得，甚至擺桌椅泡茶聊天，熱鬧車潮塞爆服務區400多格小型車位，有保時捷車友多年未與車友見面，專程從台北市南下；有經常到場的車友表示，週六夜可欣賞很多日本、歐洲車廠改裝車，與車友聊天。

人多、車多就有亂象，曾有法拉利在停車場狂飆，還有改裝車燒胎甩尾，甚至有年輕機車騎士為參加車聚，騎機車闖進國道服務區，使得內政部警政署國道公路警察局第七公路警察大隊幾乎每週六夜間安排臨檢勤務，而部分車主整夜占用車格，也違反服務區停車場限時4小時規定，甚至停車場全滿，一般用路人找不到車位。

國道七隊告訴中央社記者，部分服務區假日常有車友聚會，影響民眾使用服務區休息權益，更有少數駕駛未能遵守交通規則，影響交通安全，為遏止不法，除不定期編排服務區路檢、主線測照與巡邏勤務，並聯合環境保護科技執法、監理單位，分別在清水、南投服務區及主線執行專案取締噪音、改裝等違規。

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國道七隊表示，服務區功能在於提供民眾短暫休息，非車聚適合地點，車聚吸引大量車輛進服務區，造成停車位不足影響秩序，更讓需要休息、如廁用路人無法使用；進服務區應遵守行駛方向，避免搶車位、占用停車格過久，停車超過4小時將拖吊並製單舉發。

交通部高速公路局中區養護工程分局表示，配合國道七隊不定期臨檢，交控中心密切監控加強疏導及管制，針對服務區停車場不當行為如停車逾時、危險行駛，全力配合通報國道警察執法；辦車聚應找專業場地，而非在國道服務區，避免影響其他人權益。（編輯：李明宗）1140202