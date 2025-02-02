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鐵路警百米速度尋回定情金手鍊 異國情侶難忘的過年

2025/2/2 16:16（2/2 17:26 更新）
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鐵路警察局高雄分局嘉義派出所員警日前替異國情侶尋獲價值新台幣5萬元的定情黃金手鍊，兩人相當感謝，大讚台灣治安及員警效率。（警方提供）中央社記者蔡智明傳真 114年2月2日
鐵路警察局高雄分局嘉義派出所員警日前替異國情侶尋獲價值新台幣5萬元的定情黃金手鍊，兩人相當感謝，大讚台灣治安及員警效率。（警方提供）中央社記者蔡智明傳真 114年2月2日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣2日電）陸姓男子與外籍女友日前在嘉義火車站搭車時，女友疑將價值不菲兩人定情黃金手鍊掉在第2月台，鐵路警察獲報快速找回，陸男與女友隨即返回領取手鍊，大讚台灣警察效率。

鐵路警察局今天發布新聞稿表示，高雄分局嘉義派出所1月29日上午接獲陸姓男子致電說與外籍女友於嘉義站搭乘北上116次自強號列車，上車後發現手上黃金手鍊遺失，疑似候車時脫落掉第二月台上，但列車已發動，來不及下車查看，請求鐵路警察協助找尋。

嘉義派出所接獲報案後，立即派員以跑百米速度前往遺失手鍊的第二月台，在候車座位處及時尋獲價值新台幣5萬元碩大黃金手鍊一條，經員警檢視此手鍊與陸姓旅客描述特徵完全相符，通知失主前來認領。

警方說，此手鍊價值不菲且對陸男及女友（菲律賓籍）深具紀念意義，是兩人定情物，當陸男及女友得知警方尋回金手鍊，情緒激動不已，立即轉車南下至嘉義所認領，並再三感謝。

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警方表示，菲律賓籍失主於昨天請男友再次致電鐵路警察，大讚台灣治安及員警效率，讓她來台灣過了一個難忘新年。

鐵路警察局呼籲民眾，如於車站站區、列車有發現可疑情形、需要協助或有安全疑慮，除撥打110報案電話，亦可通報列車長或台鐵客服電話02-21910096，通報車次、車廂、事件，即時尋求協助，共同維護旅運安全。（編輯：陳仁華）1140202

#台灣
#鐵路警察局
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