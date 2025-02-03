教部留學獎學金提供220個名額 2/7中午截止報名

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（中央社記者許秩維台北3日電）教育部114年留學獎學金甄試預定錄取220個名額，包括190個一般生名額，以及30個特殊生名額，2月7日中午12時截止報名，甄試採書面審查，擇優錄取。

教育部今天發布新聞稿指出，為鼓勵國內優秀青年赴海外知名大學攻讀研究所學位，教育部辦理留學獎學金甄試，一般生每年核發1.6萬美元（約新台幣53萬元）的獎學金且受獎最長2年，勵學優秀生、原住民生、身心障礙生每年核發3萬美金且受獎最長3年。

114年留學獎學金預定錄取220個名額，包括190個一般生名額和30個特殊生名額（勵學優秀生、原住民生、身心障礙生各10名）；一般生限攻讀博士學位，但「藝術」學群及「建築、規劃與設計」可攻讀碩士學位，而勵學優秀生、原住民生、身心障礙生或選送赴特定新南向國家者，可攻讀碩士或博士學位。

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114年留學獎學金甄試報名將於2月7日中午12時截止，有興趣者一律透過網路報名，甄試採書面審查，擇優錄取；報名者須先取得國外大學校院正式開立的博（碩）士入學許可或已在國外博（碩）士班就讀。

已申請國外優秀大學但無法於前述網路報名截止時間前取得入學許可者，可填寫切結書申請暫准報名，並於3月10日下午5時前，主動至報名系統補上傳入學許可。（編輯：陳政偉）1140203