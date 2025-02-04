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國中小與海外姊妹校交流 傳遞新春祝福兼練英語

2025/2/4 12:06（2/4 12:36 更新）
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教育部113學年度共補助173所國中小，與64所海外學校簽訂合作備忘錄或姊妹校，近期透過線上交流、寄送卡片等方式，傳遞新春祝福。圖為史瓦帝尼姊妹校收到屏東縣新豐國小學生寄送的農曆新年祝賀卡片。（教育部提供）中央社記者陳至中台北傳真 114年2月4日
教育部113學年度共補助173所國中小，與64所海外學校簽訂合作備忘錄或姊妹校，近期透過線上交流、寄送卡片等方式，傳遞新春祝福。圖為史瓦帝尼姊妹校收到屏東縣新豐國小學生寄送的農曆新年祝賀卡片。（教育部提供）中央社記者陳至中台北傳真 114年2月4日
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（中央社記者陳至中台北4日電）教育部113學年度共補助173所國中小，與64所海外學校簽訂合作備忘錄或姊妹校，近期透過線上交流、寄送卡片等方式，傳遞新春祝福並練習英語，提升對多元文化的認識與了解。

教育部今天發布新聞稿，屏東縣新豐國小近期與史瓦帝尼Trinity Christian Primary School進行「非同步文化交流」，新豐國小師生親手設計農曆新年祝賀卡片，寄送到史瓦帝尼，而對方則寄來手繪的當地部落圖像，並附上祝福語，透由交換包裹，分享當地文化特色。

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為了讓交流活動更有效果，教育部委託中正大學辦理4場教師增能工作坊，邀請台灣、美國教師分享，提供具體可操作的課程設計與教學資源，例如讓學生透過交換美勞作品、文化包裹或泰迪熊玩偶分享彼此的生活，或是透由雙方學生於網路平台上傳照片及影片，分享各自的興趣與文化等。

教育部表示，將持續推動姊妹校計畫及辦理教師增能研習，預計2030年達成簽訂340校的目標，提升學生對多元文化的認識與瞭解。（編輯：陳政偉）1140204

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