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賞石結合插畫展巧思 古玩石頭變身牛排、東坡肉

2025/2/6 12:27
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（中央社記者許秩維台北6日電）華梵大學學生插畫家張訓安與百年企業第3代掌門人吳傑熙聯名舉辦「石潮IN象」展，將文人石搭配插畫，變身東坡肉、炭烤牛排等美食，讓賞石文化也能吸引年輕世代眼球。

華梵大學今天發布新聞稿指出，位於台北市衡陽路的知名南北貨商號伍中行至今已有上百年歷史，董事長吳傑熙為傳承家業，放棄科技公司千萬年薪，將伍中行從老舊鋪子轉型為具當代商業模式的精品茶食行。

55歲的吳傑熙既是茶職人也是玩石藏家，一直想辦賞石展的他，擔心流傳千年的賞石文化無法吸引年輕世代眼球，與團隊商議後，決定交給擅長插畫創作的華梵大學美術與文創系學生、插畫家張訓安發想。

被委以重任的張訓安表示，自古以來玩石的門檻都很高，賞石成景的意境需要極為深厚的文化底蘊，但她看這些古玩奇石，卻覺得像是好吃的食物，曾一度懷疑自己能否畫出有格調的圖。

張訓安提到，幸好吳傑熙對她的想法毫不設限，還鼓勵她運用直觀想像力；為了讓文人石以創新、有趣、新潮的方式亮相，幾經討論後，決定將文人石裝進壓克力箱，化身為小公仔小手辦，再由她為每顆石頭量身打造盒內的插畫。

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吳傑熙認為，張訓安將原本古意且形狀和顏色不一的文人石，依自然型態轉化為瑞獸、巧克力、墨魚麵包、東坡肉、炭烤牛排等插畫作品，再串連發展出一系列充滿童趣的大怪獸美食冒險故事，古雅與當代的有趣混搭既凸顯雅致禪意，也充滿時尚魅力。

華梵大學人文與藝術學院院長黃智陽指出，張訓安用類似版畫的單色系畫法，將石頭Kuso成食物，詼諧且貼近生活的美感設計，巧妙傳達現代插畫的簡單生活趣味，為文人石開創出年輕人可以接受的新路，是歷來賞石展中前所未見的突破。（編輯：張雅淨）1140206

#華梵大學
#華梵
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