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台南7校獲台美生態學校聯盟認證 接軌國際環境教育

2025/2/6 17:14（2/6 17:26 更新）
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億載國小漁光分校學生學習落葉堆肥，以友善農耕獲「台美生態學校聯盟」綠旗認證，而台南市2024年共有7所學校獲得該聯盟認證。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年2月6日
億載國小漁光分校學生學習落葉堆肥，以友善農耕獲「台美生態學校聯盟」綠旗認證，而台南市2024年共有7所學校獲得該聯盟認證。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年2月6日
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（中央社記者楊思瑞台南6日電）環境部與美國環保署、美國國家野生動物協會共同推動「台美生態學校聯盟」，倡議友善生態且永續發展學習環境，台南市政府輔導學校申請認證，2024年再添7所國際認可生態學校。

台南市長黃偉哲今天透過新聞稿表示，台美生態學校聯盟秉持「從校園出發，改變世界」理念，透過環境教育課程實踐與推廣，強化學生對環境議題關注與解決能力，學校教育能透過學生影響家庭，進一步帶動社會，形成更廣泛的環境保護力量。

黃偉哲指出，對今年獲得國際認證學校深表肯定與敬佩，未來將持續推動生態教育與國際接軌，讓永續理念在校園中扎根並散播。

台南市教育局長鄭新輝表示，台南2024年有億載國小漁光分校及慈濟小學獲生態學校綠旗認證；歸南國小、三慈國小、新生國小、南梓實小獲得銀牌認證；口埤實小獲得銅牌認證，增加共7所國際認可生態學校，目前全市獲認證校數總計有綠旗3校、銀牌26校及銅牌4校。

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鄭新輝指出，本次獲綠旗認證的億載國小漁光分校透過課程，實踐與連結聯合國SDGs國際創新教育，獲得認證肯定，在永續食物路徑實踐中，學生執行落葉堆肥、有機農作栽植及手工皂的製作，真正落實從產地到餐桌零碳排放的永續農作及友善大地的循環經濟。

他說，慈濟小學則是透過光盤行動減少近5.6公噸廚餘、「一筷省水」節水行動，並推動地景餐桌低碳蔬食，實踐環境永續理念，帶動全校師生共同守護地球。（編輯：李淑華）1140206

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