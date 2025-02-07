望僕號停靠基隆港至3/9 海上書香品咖啡

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（中央社記者沈如峰基隆7日電）由德國「好書共享協會」經營的海上圖書館「望僕號」（Doulos Hope）今天起停靠基隆港至3月9日，船上有逾2000種書籍，還設有景觀咖啡廳，讓遊客在船上享受港口美景，採預約制參觀。

基隆市政府發布新聞稿指出，「望僕號」今天巡迴至基隆，是台灣的最終站，基隆市長謝國樑登船參訪。

謝國樑說，「望僕號」停留在基隆這1個多月期間，希望更多的市民都能夠上船參觀。

基隆市政府建議，民眾可先在官網線上預約，並提早抵達港口，需要完成登船程序才可上船；船上無法攜帶寵物，且部分場地需爬階梯。

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「望僕號」此行首次造訪台灣，去年12月18日至今年1月12日停靠高雄港後，轉往花蓮港停泊，今天起至3月9日到基隆港，完成「3港」串聯知識與文化交流行程。

基隆市政府表示，若要登船參觀、選購書籍的民眾，可連結https://gbaships.littleboxoffice.com，事前預約，入場費新台幣50元。（編輯：戴光育）1140207