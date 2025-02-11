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台灣航海之光 陳懷璞駕帆船47天跨越北大西洋

2025/2/11 19:40（2/11 20:31 更新）
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台灣航海探險家陳懷璞（圖）2024年耶誕節當天，從非洲西撒哈拉外海的加那利群島啟航，與來自瑞典與德國的3名國際隊友合作，成功駕駛一艘36英尺帆船橫渡北大西洋，為台灣航海史寫下光榮一頁。（亞果遊艇集團提供）中央社記者汪淑芬傳真 114年2月11日
台灣航海探險家陳懷璞（圖）2024年耶誕節當天，從非洲西撒哈拉外海的加那利群島啟航，與來自瑞典與德國的3名國際隊友合作，成功駕駛一艘36英尺帆船橫渡北大西洋，為台灣航海史寫下光榮一頁。（亞果遊艇集團提供）中央社記者汪淑芬傳真 114年2月11日
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（中央社記者汪淑芬台北11日電）來自台灣的探險家陳懷璞，在亞果遊艇集團支持下，與來自瑞典與德國的3名國際隊友合作，去年耶誕節，駕帆船從非洲啟航，經47天驚險航行跨越北大西洋，為台灣航海之光。

亞果遊艇集團今天發布新聞稿，陳懷璞於2024年12月25日耶誕節當天，自非洲西撒哈拉外海的加那利群島啟航，與來自瑞典與德國的3名國際隊友合作，駕駛1艘36英尺帆船挑戰跨越北大西洋。

經過47天的驚險航行，陳懷璞等人成功完成這項幾乎不可能的極限任務，為台灣航海史寫下光榮的一頁。

亞果遊艇集團表示，陳懷璞這趟旅程不僅是技術與勇氣的挑戰，更讓世界看見台灣的航海精神，陳懷璞預計台灣時間15日上午6時抵達桃園機場。

亞果遊艇集團介紹，陳懷璞這次航行，與隊友們選擇回歸傳統航法，依靠太陽、月亮與星星定位，使用六分儀與天文鐘計算經緯度，完全捨棄現代科技導航輔助。他們克服狂風巨浪、海流變化及極端氣候考驗，展現了超凡的航海技術與團隊合作精神，成功跨越北大西洋，證明人類傳統航法的可行性。

出發前，陳懷璞特地從Gran Canaria寄出1張明信片向台灣的朋友們報平安。就在龍年最後一個上班日，亞果遊艇集團收到了來自西太平洋的訊息。

亞果遊艇集團表示，陳懷璞在信中寫下「期許未來我們能攜手讓台灣成為海洋大國，人人都能親近海洋」，展現了推動台灣航海文化的決心。

亞果遊艇集團董事長侯佑霖對陳懷璞的壯舉讚譽有加，認為陳懷璞是台灣海洋精神的代表，這次成功橫渡北大西洋，讓世界看見台灣航海人才的實力。不僅是個人成就，更是台灣航海文化的一大突破，將激勵更多年輕人勇敢挑戰極限，擁抱海洋，陳懷璞航行成功，印證了台灣航海技術的潛力，也象徵台灣在全球航海舞台上的新時代來臨。

亞果遊艇集團說，年僅20多歲的陳懷璞，除了是航海界的耀眼新星，更在科學創新方面取得卓越成就。他發明的「魚能發電」技術，曾獲美國國際科展Intel ISEF世界工程力學二等獎，並獲得MIT林肯實驗室新發現小行星命名的殊榮。

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陳懷璞是台大電機系的資優生，也是台灣首名參與OUR OCEAN世界海洋大會的青年代表，長期投入海洋保育與可持續發展，致力於推動台灣成為海洋科技與環保並行的國家，也成為亞洲最年輕的英國皇家遊艇協會（RYA）航海大師。

陳懷璞計劃持續推動航海教育，讓更多年輕人有機會學習航海技術，親身體驗航海的魅力。他也期盼台灣能在國際航海舞台上占有一席之地，為全球海洋探索與環境保育貢獻力量。（編輯：管中維）1140211

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侯佑霖
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