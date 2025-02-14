新北牙醫公會攜手台日扶輪社送暖 守護口腔健康

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（中央社記者黃旭昇新北14日電）新北市牙醫師公會攜手台灣、日本的扶輪社今天在春暉啟能中心啟用捐贈牙科診療椅及光纖洗牙機。公會表示，牙醫將定期到機構診療口腔，也盼更多開業醫投入特殊醫療服務。

新北市牙醫師公會爭取國際扶輪全球獎助金計畫，協助10個機構安裝全新專用牙科診療椅及光纖洗牙機、束縛帶、光源設備等。其中，位於三峽區的財團法人中華啟能基金會附設春暉啟能中心今天舉行啟用儀式。

儀式中，新北市社會局副局長許秀能、衛生局簡任技正劉君豪等人與會，並感謝台北艋舺扶輪社長莊豐誠、新北市牙醫師公會理事長許恒瑞、日本鶴島扶輪社長木村武志造福特殊教育院生。

新北市社會局指出，啟能中心藉此得以更換老舊的診療椅，院生今天以祥獅獻瑞表演歡迎，還獻上充滿童趣的手繪牙醫師看診圖給捐贈單位，表達感謝。

另外，新北市衛生局表示，開設身心障礙者牙科特別門診的醫院不多，牙科診所也因人力因素不願收治，身心障礙特殊患者常掛不到號看病。

衛生局指出，新北市牙醫師公會長期推動特殊醫療服務，除前往日本學習，民國94年還邀東京齒科大學時任校長金子讓赴台推廣日本身心障礙牙科的規模，牙醫師公會還長年定期在13個機構為3000名院生洗牙、塗氟。

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莊豐誠表示，台北艋舺扶輪社與日本姐妹社、鶴島扶輪社社長木村武志商議，決定向國際扶輪申請獎助金，經評估後決定捐贈10套設備，讓特殊需求者能在熟悉的環境中，接受牙醫師診療。

許恒瑞指出，將派牙醫師定期到機構維護口腔健康，也希望更多社區開業牙醫，能理解特殊者的需求，投入看診服務行列，共同打造友善醫療環境。（編輯： 戴光育）1140214