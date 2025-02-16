桃園僑愛國小打造泰雅園區 原民文化課帶學生體驗

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者許秩維台北16日電）桃園市僑愛國小是桃園市都會區第1所原住民重點學校，在教育部經費支持下，規劃建置家屋、望樓等場域，形成泰雅文化園區，將搭配民族文化課程，讓學生實際體驗。

教育部今天發布新聞稿指出，為推動原住民族教育及傳承文化脈絡，國民及學前教育署自民國109年起實施「營造原住民族文化學習場域計畫」，鼓勵學校根據課程發展需求，結合部落傳統文化與耆老智慧，打造具原民文化意涵的校園環境。

國教署提到，113年核定補助19校、合計新台幣逾3600萬元執行計畫，透過經費支持學校創建融入原民文化的學習空間，並提供師生實際接觸原住民族知識的機會，協助學校設計與族群文化相符的課程及學習場域，促進學生自我文化認同與學習動機。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

以桃園市僑愛國小為例，學校鄰近復興區且原住民學生眾多，是桃園市都會區第1所原住民重點學校，學校以培育學生具備原民傳統技能為目標，於各教育階段融入泰雅文化課程，包括織布、建築文化等，並規劃建置家屋、望樓、穀倉、烤火寮、雞舍等，形成泰雅文化園區。

僑愛國小在建置前與耆老討論建築結構，施作以在地大自然建材為主，並採傳統建築工法，為求文化正確性，學校考究文史資料，盡可能符合部落傳統建築形式。泰雅文化園區落成後，可提供開放式教學空間，搭配校內民族文化課程使用，增加學生實際操作與體驗的機會。（編輯：唐聲揚）1140216